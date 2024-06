La Policía Local de Zaragoza detiene a seis ladrones en el piso al que habían entrado

Se habían pertrechado bien para lo que presumiblemente pretendían hacer -llevarse todo lo que pudiesen de una vivienda-, pero no fueron todo lo cuidadosos que debían para no ser vistos y por ello fueron sorprendidos con las manos en la masa. La Policía Local de Zaragoza arrestó cerca de la medianoche del pasado sábado dentro de la vivienda a la que habían entrado a seis personas a las que se acusa de un delito de robo con fuerza en las cosas. Entre los detenidos figuran dos adultos, M. E. A. C. y F. E. Q., de 35 y 20 años, respectivamente, y cuatro menores de edad de entre 17 y 16 años.

Una patrulla de la Unidad de Apoyo Operativo acudió a la avenida de Valdefierro tras recibir la sala del 092 una llamada de un vecino que afirmaba haber visto a un grupo de personas forzando la entrada de un domicilio particular. Efectivamente, los agentes se encontraron al llegar con la puerta de la vivienda desencajada. En su interior, estaban los seis supuestos ladrones.

Entre los objetos que portaban figuran un buen número de útiles empleados para entrar en casas ajenas. Así se les intervinieron, entre otros, una pata de cabra, una maza, una cizalla, una lima metálica y una bombona de dióxido de carbono.

También les fueron encontradas durante el preceptivo registro corporal diversas sustancias estupefacientes. Motivo por el que les fueron confeccionadas actas de denuncia.

Nueve detenciones por delitos contra la seguridad vial

Al margen de esos seis arrestos, entre el viernes y el domingo la Policía Local llevó a cabo en Zaragoza nueve detenciones relacionados con delitos contra la seguridad vial. Dos casos fueron por pérdida de puntos y en uno de ellos también se abrió diligencias a la copiloto como cooperadora necesaria por haber prestado el vehículo. En los otros seis el motivo fue dar positivo en pruebas de alcoholemia.

Uno de esos positivos se encontró tras un siniestro vial. Fue el sábado en la avenida de Cesareo Alierta a las 19.00. J. F. M. T., de 41 años y que después no superaría el test de etilometría, chocó con otro vehículo para posteriormente invadir la calzada y colisionar contra un velador en el que solo causó daños materiales. El conductor del turismo alcanzado, en cambio, fue trasladado a un centro hospitalario con lesiones de pronóstico leve.