Juzgados por intentar extorsionar a una mujer por las deudas de su marido en Zaragoza

Jesús L. A., de 40 años, y Alfredo C. R., de 53, han sido juzgados este lunes en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza por intentar presuntamente extorsionar a una mujer con el ánimo de que saldara una deuda de su marido, el cual había fallecido recientemente. Los acusados no lograron su propósito, ya que la víctima llamó a la Policía y pidió protección por temor a que le causaran daño a ella y a su familia. La investigación permitió, además, detener a los dos sospechosos y cortar de raíz las amenazas.

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2022. Los sospechosos se presentaron a media tarde en la tienda que regenta la víctima y le exigieron el pago de 18.000 euros, una cantidad que, según ellos, su marido adeudaba al dueño de tres clubes en concepto de juego, drogas y prostitución.

Ante la negativa de la mujer, los dos hombres le dijeron en tono amenazante que sabían que tenía un hijo y que su marido, “al final, acabó pagando”. Asustada, la víctima pidió ayuda a la Policía y presentó una denuncia.

Dos días después, recibió una llamada telefónica de un tipo que se identificó como “Ivanov” y le volvió a exigir el dinero. Ella le respondió que si tenía una deuda reconocida judicialmente la pagaría, pero, a lo que el comunicante contestó que era una clase de deuda que no se podía reclamar judicialmente. Acto seguido añadió más amenazas del tipo: "De una manera u otra vas a pagar, el lunes voy a Zaragoza y el jefe me envía para que te haga una visita”, o “paga si quieres que tu familia esté bien, si no atente a las consecuencias”. Todo esto lo comunicó a la Policía y les informó, además, de que era posible que a su marido lo estuvieran chantajeando ya antes de fallecer.

La investigación policial llevada a cabo por el Grupo de Atracos de la Jefatura Superior de Aragón permitió detener cinco días después a Jesús L. A. y Alfredo C. R. como presuntos autores del intento de extorsión.

Las imágenes de ambos quedaron registradas perfectamente por las cámaras de vigilancia de la tienda. Los agentes pudieron ver a un individuo de unos 50 años, de complexión fuerte, y otro de unos 40, obeso, que se dirigían al mostrador y pedían un producto. Cuando la mujer se lo entrega, el de 40 empieza a hablar con ella y a gesticular con las manos y la cabeza mientras el otro adopta una actitud de espera. En un momento dado, entró un cliente y esperaron a que se marchara para seguir con la conversación.

Aunque no se puede saber qué decían a la víctima porque las cámaras no registra sonido, este lunes sirvieron para corroborar que el 2 de noviembre de 2022 estuvieron allí. No obstante, los dos negaron que profirieran amenaza alguna y declararon que solo entraron al establecimiento a comprar.

Los acusados tienen numerosos antecedentes policiales y penales por delitos de muy variada índole, desde robos con fuerza, lesiones, violencia doméstica y de género hasta apropiación indebida, tráfico de drogas, ocupación ilegal o contra la seguridad vial.

La Fiscalía ha solicitado para cada uno de ellos una pena de nueve meses de prisión por un delito de extorsión en grado de tentativa y la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima o a su hijo, tanto a su domicilio como a su lugar de trabajo, por un tiempo de tres años. Mientras, la defensa ha pedido la absolución.