Conductores y ciclistas piden que la policía multe menos e informe más para rebajar los accidentes en Zaragoza

Zaragoza necesita más policías. Es lo que consideran los participantes en el diagnóstico que servirá para elaborar el I Plan de Seguridad Vial de la ciudad. Les parece, no obstante, que los agentes deberían sancionar menos y formar e informar más El objetivo es buscar fórmulas que permitan rebajar un 50% la siniestralidad y la cifra de víctimas.

El sector ciclista observa una "falta de empatía" hacia su colectivo y denuncia un "exceso de celo" al denuncian infracciones que, según defienden, tienen un "bajo riesgo" para la seguridad vial. Piensan que en los últimos seis años el foco está puesto en ellos y en los usuarios de los VMP (Vehículos de Movilidad Personal).

No comparten su criterio los motorizados, que estiman que la policía "solo" se fija en los coches y que no se sanciona a los peatones. Les acusa de ser "un cuerpo más recaudador que regulador", aunque reconocen que su mera presencia tienen un efecto disuasorio. Los peatones también creen que no se fijan en ellos.

Los frenazos y los horarios en el bus

Los consultados creen que las averías en los autobuses antiguos afectan a la seguridad vial y, para los vehículos nuevos, piden más participación de los profesionales en su diseño. Piensan que las frecuencias no se ajustan a la realidad del tráfico actual.

Se detecta una "planificación deficiente del servicio en grandes eventos, fines de semana y, sobre todo, en horario nocturno", de manera que aumenta el tráfico privado. Sostienen que hay margen de mejora en accesibilidad, que no siempre paran en los espacios fijados para hacerlo, y critican la "conducción brusca, con frenadas y arranques constantes, y una velocidad excesiva que puede generar situaciones de riesgo". Reconocen, no obstante, que el exceso de semaforización y el gran número de paradas de bus no ayuda.

La prioridad del tranvía

En el tranvía se critican los problemas de capacidad y aforo en hora punta, la falta de respeto de los espacios para personas con discapacidad y su limitada capacidad de frenada. También se insiste en que se revise la prioridad semafórica porque puede afectar a la fluidez del tráfico.

Para futuras concesiones del transporte pública, se pide que en los pliegos, en los que se suelen priorizar los aspectos económicos, se tengan en cuenta los que afectan a la calidad del servicio y a la seguridad vial.

En los taxis se percibe como riesgo la salida y subida a los vehículos por el lado de la calzada y que no sea obligatorio el uso de sistemas de retención infantil.

Para el diagnóstico se ha analizado, también, la atención temprana en los accidentes. En este sentido, se denuncia que hay elementos de infraestructura vial que dificultan el paso de vehículos de emergencia voluminosos como las ambulancias o los camiones de bomberos. Hay calles estrechas, en las zonas de césped del tranvía pueden quedarse bloqueados y no siempre se respeta que tienen preferencia.

Preocupa la gran envergadura que tienen algunos vehículos de limpieza, con ángulos muertos de gran peligrosidad.

El tráfico en los últimos ha aumentado por el auge del comercio 'on line'. Falta, se dice en el diagnóstico, una planificación adecuada de las zonas de carga y descarga y una regulación del sector, pues sus trabajadores podrían sufrir estrés y verse obligados a ir a más velocidad.