Álvaro Romeo: "La humildad puede ser la mejor virtud de un policía. Todo el mundo puede tener un día malo"

Es el número 1 de la XXIII Promoción de la Policía Local, el primero de 70 agentes. ¿Se lo esperaba? ¿Cuándo decidió ingresar en este cuerpo de seguridad?

Trabajaba en un supermercado y decidí dar un giro a mi vida. Pedí una excedencia y me puse a estudiar la oposición. Donde estaba entonces no tenía posibilidad de promocionar, ya había tocado techo. Tenía varios amigos ya dentro del cuerpo y me lo recomendaron.

¿Qué fue lo más complicado?

Acabo de cumplir 36 años, y lo más difícil para mí fue volver a recuperar el hábito del estudio. Empecé a trabajar cuando acabé Bachiller, y tuve que volver a coger la rutina. Me apunté a una academia y eso me ayudó. Estudiaba todos los días unas horas menos los domingos que descansaba para estar con mi novia, ir a pasear al perro. Además del temario está el entrenamiento físico.

¿Cómo se consigue ser el primero de una promoción de 70 agentes?

Desde el principio del proceso siempre decía que con ser el 70 me conformaba; con salir del sector privado y dar un giro a mi vida, tenía suficiente. Influye la constancia, el día a día. Yo soy bastante metódico. Pero además de superar el test están las pruebas físicas. Si no las pasas, te quedas te quedas fuera igual.

¿Qué ha sido lo más complicado dentro de los meses de formación en la academia?

No sabría decirte. Gran parte era lo que ya había estudiado. Creo que lo más complicado es simplemente ponerte a hacerlo. A la hora de intervenir no es lo mismo la teoría que cuando están en plena calle. Hay cosas que pueden salir bien o mal, y hay que tener templanza para dar el mejor servicio al ciudadano y garantizar tu autoprotección.

¿Es importante tener empatía con el ciudadano?

Creo que la humildad puede ser la principal virtud de un policía. Al final estás tratando con personas y todo el mundo puede tener un día malo, un despiste. Hay que tener en cuenta la proporcionalidad y la oportunidad, estar con gafas de madera. Se trata de de valorar, y es ahí donde entra la empatía. Cada intervención es diferente y hay que valorar sobre el terreno qué ha pasado.

¿Ha solicitado ser asignado a algún destino en espacial?

Sí. He elegido el sector Centro. Tendré que patrullar en coche, a pie, vigilar puntos fijos como la Plaza del Pilar, el albergue, las zonas de carga y descarga.

¿Le preocupa que su familia lo pase mal? ¿Cree que en un trabajo como el de policía local está el riesgo controlado?

El riesgo nunca está controlado. Ellos lo pasarán mal, pero es una decisión que en su momento tomé y tengo que agradecerles que desde el día 1 han sido pilares fundamentales para mí.

Tras el resultado alcanzado en las pruebas de selección, ¿le gustaría ascender en la Policía Local?

A día de hoy no lo descarto. Sí me gustaría disfrutar un poco de los logros conseguidos. Cada día es un servicio nuevo. En un futuro no lo descarto, y más ahora que tengo el temario fresco.