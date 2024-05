Un vendedor sin licencia del rastro de Zaragoza, acusado de agredir a un policía local

Las versiones son contradictorias. El acusado afirma que el 11 de septiembre de 2022 dos policías locales se le echaron encima para reducirlo y esposarlo sin que él les hubiese dado motivo para ello, mientras que uno de los agentes manifiesta que al agacharse para retirar la mercancía que el vendedor despachaba sin licencia en el rastro de Zaragoza éste le intentó dar una patada en la cabeza.

Félix C. C., un sexagenario que dice tener problemas de audición y que se mueve apoyándose en un bastón, compareció este jueves ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza. Lo hizo para defenderse de los delitos de lesiones y atentado a la autoridad que le atribuye la Fiscalía y por los que solicita para él una pena de un año de cárcel.

Según manifestaron los dos agentes municipales que comparecieron en el juicio, el día de los hechos acudieron a la zona del rastro en la que se sitúan los vendedores que no cuentan con licencia y que principalmente ofrecen objetos de segunda mano. “Cuando el resto de los vendedores nos vieron llegar desaparecieron como suelen hacer. Sin embargo, él se quedó”, expuso el agente que afirma que Félix C. C. le intentó dar una patada en la cabeza. “Se negó a darme su documentación y se enfadó conmigo; yo le dije que le tenía que decomisar la mercancía y el insistió en que de ahí no se movía”, expuso. “Cuando me agaché para recoger lo que vendía, se abalanzó sobre mí de forma sorpresiva para darme una patada y me protegí con el brazo”, continuó.

El segundo policía contó que en ese momento se encontraba con otro vendedor y que al girarse observó a su compañero forcejeando con el acusado por lo que acudió a apoyarle. “Ofreció mucha resistencia”, apuntó sobre la actitud del acusado.

“Se me acercaron unos agentes y me dijeron que está prohibido vender en la zona en la que me encontraba y yo les respondí que estaba enfermo, que no tenía nada y que de algo tenía que vivir”, comenzó su exposición Félix C. C. “No me pidieron documentación, uno me tiró el bastón y se me echó encima, y el otro me puso las esposas, estaba bocabajo, necesito ventolín y les dije que me estaba dando algo porque no podía respirar bien”, dio su versión. “¿Cómo voy a pegarle una patada a alguien más alto que yo?”, preguntó. Además, negó que hubiese un forcejeo y que le rompiese a uno de los agentes las gafas de sol, el pantalón y las botas como se reclama.

El abogado de Félix C. C., que solicitó la absolución, entiende que no concurren pruebas de cargo para condenarlo al considerar que para ello no es solo suficiente el testimonio de los dos miembros de la Policía Local. Para reforzar su tesis incidió en que en su testimonio el agente que afirma que el acusado le quiso dar una patada no fue preciso en la descripción de los hechos.

También puso de relieve que el informe forense y el parte asistencial del agente lesionado coinciden en apreciarle pequeñas abrasiones en la mano derecha y en la pierna izquierda y que en cambio no observan lesiones en el antebrazo con el que se protegió de la supuesta patada. Al respecto, comentó que el médico forense estima que el estado físico del acusado dificulta que pueda dar una patada con violencia levantando la pierna a un metro del suelo.

Félix C. C. acudió a la Ciudad de la Justicia acompañado por miembros de la Plataforma Social Rastro y de Derechos Civiles 15M. Para ayudarle a sufragar los gastos judiciales del proceso, el pasado domingo se celebró en Torrero un vermú solidario.