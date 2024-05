Cierra la tienda Almendra en Zaragoza, tras 48 años de andadura: "Hay que dejar paso a las nuevas generaciones"

Alegría y positividad. Eso es lo que quiere transmitir Ana Lain, dueña de la tienda de ropa y complementos para mujer Almendra en Zaragoza (en la calle de Zurita), tras colgar este miércoles el cartel de 'liquidación total' anticipo de su cierre previsto para final de junio.

"Me da pena porque es un trabajo en el que he disfrutado mucho, pero también me apetece hacer cosas diferentes. Son 40 años al frente del establecimiento y hay que pasar a otra etapa. Hemos vivido los mejores momentos del comercio en Zaragoza y creemos que hay que dejar paso a las nuevas generaciones", explica Lain mientras atiende a las numerosas clientas que este jueves se van acercando al enterarse de la noticia. "Todo son muestras de cariño y apoyo", afirma agradecida.

Decir Almendra es hablar de una tienda de toda la vida en la capital aragonesa. Tal y como informa, fue su marido quien empezó hace casi 50 años en este negocio y a lo largo del tiempo han tenido varias tiendas ubicadas todas ellas en la zona centro, aunque la emblemática siempre ha sido Almendra. "Lleva abierta 48 años y hemos vestido a mujeres de todas las edades. Hemos cogido tres generaciones", resalta.

Su ropa de sport, complementos y calzado han ido dirigidos a una mujer "activa, actual y con estilo". "Son prendas muy personales y cuidadas. Y siempre hemos tenido contacto con unas clientas extraordinarias y hemos dado una atención personalizada", subraya la propietaria de Almendra, satisfecha del trabajo hecho y contenta de toda la gente que ha conocido a lo largo de la andadura de Almendra.

Este miércoles colgaron en la fachada del negocio el cartel de 'liquidación total'. Estarán abiertos hasta final de junio. H. A.

Hasta final del próximo mes de junio ofrecerán "grandes" descuentos en las prendas y demás género, según avanza Ana Lain, quien también señala que cada vez es "más complicado" gestionar una tienda particular y multimarca frente a grandes cadenas comerciales e internet (tras el auge de la venta 'online') cuando se le pregunta sobre la evolución del pequeño comercio en Zaragoza.

El adiós anunciado de Almendra contrasta con la silenciosa clausura de la franquicia de moda francesa Comptoir des Cotonniers, muy próxima a Zurita (en la calle de Sanclemente casi esquina con Isaac Peral). "El último día abierta al público fue este sábado pasado. Las dependientas sabían que iban a cerrar pero no que fuera de una forma tan inminente. Seguían recibiendo mercancía. No colgaron ningún cartel, aunque sé que a sus clientas sí que se lo comunicaron", cuenta un comerciante de la zona que tenía relación con este establecimiento.

Una joven mira hacia el interior de la clausurada tienda Comptoir des Cotonniers, en la calle de Sanclemente de Zaragoza. H. A.

La compañía de moda de mujer también tiene otros establecimientos en España: concretamente, en Madrid, Barcelona y Santander. "La tienda cerró sus puertas... Mantengamos el contacto! Hasta pronto!", reza un cartel en la fachada de la ya extinta franquicia a modo de despedida. Como consuelo, a sus clientas siempre les queda el recurso de seguirles en sus redes sociales.