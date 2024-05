Revuelo en Peñaflor por el cobro de badenes domésticos: los vecinos rechazan el cambio en la tasa y el pago retroactivo

Revuelo en Peñaflor por el cobro de badenes domésticos que aún están sin autorizar. La modificación de la ordenanza 25.2 del Ayuntamiento de Zaragoza, la tasa que grava el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público local, ha pillado por sorpresa a los vecinos del barrio rural, que han empezado a recibir en sus casas recibos donde les reclaman unos 100 euros. Muchos de los afectados alegaron en los 10 días que tenían de plazo contra el pago tras buscar asesoramiento en la junta vecinal. La alcaldesa, Mamen López, y entidades vecinales se plantean pedir amparo al Justicia de Aragón ante una medida que consideran injusta.

Parte de los residentes comenzaron a recibir hace un mes por correo con acuse de recibo una "comunicación de inicio de comprobación limitada". Era el resultado, según explicaron a la alcaldesa, de un barrido de inspección de los badenes que se inició en Peñaflor, por la queja de un vecino, pero con la intención de replicarlo en los demás barrios rurales, donde residen 31.600 zaragozanos.

En las alegaciones, los afectados argumentaban que no se puede considerar un badén "cualquier depresión de un camino o un carretera" sino que requiere una "exigencia jurídica", la solicitud de la propiedad y la autorización expresa de Servicios Públicos, requisitos que no se habían dado.

La modificación que se ha incluido ahora en el artículo 2.c. de la ordenanza 25 grava la "entrada de vehículos a través de aceras con o sin badén y las reservas de la vía pública para aprovechamiento exclusivo o carga y descarga de mercancías". Y ahí esta el origen del actual revuelo. Los vecinos que han podido demostrar que utilizaban las cocheras como almacén se están librando del pago. Después de que lo certifique una nueva inspección de los técnicos municipales. En los demás casos, se intenta regularizar la situación. Aunque hay algunas salvedades. Si no hay badén, no hay reserva del espacio que permitiría acceder a las cocheras. En varias calles de Peñaflor, recuerda Mamen López, de ZEC, "no hay ni baldosas en las aceras; y se llaman así porque son de cemento y tienen un bordillo para evitar que entre el agua".

La alcaldesa pedánea explica que, a la hora de realizar las inspecciones, en el Ayuntamiento de Zaragoza cruzaron los datos del Impuesto de Bienes Inmuebles y los del Impuesto de Circulación. Con ello, quedaron fuera los zaragozanos que tienen en Peñaflor una segunda residencia. Critica, también, que se cursó el pago hasta en los corrales donde solo podía entrar una motocicleta. En su opinión, lo correcto hubiera sido informar de manera previa a los vecinos y rechaza, en todo caso, el pago retroactivo.

La concejala de ZEC, Elena Tomás, planteó el problema en la última Comisión de Hacienda. La concejala de Contratación, Pilar Cortés, explicó que la queja de un vecino puso en sobreaviso al servicio de inspección que, al ir al barrio rural por una comprobación, "descubrió varios accesos a garajes particulares sin la señalización y sin legalizar, y por eso se empezó a hacer la liquidación". De 2021, 2022 y 2023, Cortés aseguró que solo se cobran los intereses de demora.

En el barrio rural quieren dejar claro que no se niegan a pagar impuesto. Lo que critican es que se "vulneren sus derechos" y que no se tenga en cuenta que "debería existir una quinta categoría fiscal" que se refiera a los barrios rurales, que se ajuste al valor y sea proporcional. "Apenas hay aceras que superen el metro de ancho en muchas calles y el gasto por metro cuadrado sería muy inferior a la mayoría de las superficies peatonales o calles de los distritos de Zaragoza", recuerdan.