La Diputación de Zaragoza repartirá 800.000 euros en ayudas para residencias y centros de día

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) destinará 800.000 euros para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia, salvo la capital, para el sostenimiento y viabilidad de las residencias y centros de día de mayores, de titularidad municipal y de gestión pública. La partida se ha incrementado en un 33% con respecto al año pasado y el plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 17 de mayo.

La diputada delegada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trébol, ha destacado que "este tipo de ayudas son un ejemplo del firme compromiso de la Diputación de Zaragoza con el territorio rural de la provincia ya que gracias a este tipo de subvenciones se contribuye a mantener población en los pueblos y se da la oportunidad a la gente mayor del territorio de seguir viviendo en sus localidades de origen o al menos lo más cerca posible de ellas".

Con este tipo de ayudas, la Diputación contribuye a que los ayuntamientos de la provincia titulares de residencias y centros de día de mayores de gestión pública tengan los recursos suficientes para dar un servicio de calidad a los usuarios.

La convocatoria prevé ayudas para dos líneas: gasto corriente y/o inversión. Cada una de ellas está dotada con 400.000 euros. En el caso del gasto corriente, la convocatoria distingue entre residencias y centros de día.

En el caso de ayuda para residencia, se establece un límite de 500 euros de aportación por plaza vacante y mes y un máximo por ayuntamiento en cómputo anual que no podrá superar los 50.000 euros. También existen ayudas para centros de día, el límite es de 250 euros de aportación por plaza vacante y un máximo por ayuntamiento que no podrá superior no podrá superar los 30.000 euros.

La línea destinada a inversión sufragará al ayuntamiento la adquisición de equipamiento y obras de acondicionamiento y mejora de las instalaciones que constituyan inversión. En este caso, la subvención no excederá de 30.000 euros, IVA incluido .