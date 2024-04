Arturo Sancho (FABZ): "Apostamos por una ciudad más habitable en el que el coche no sea necesario"

¿Soplan aires de regeneración en la Federación de Barrios?De cambio seguro, porque de 11 personas que forman el secretariado más de la mitad somos nuevos. Hemos intentado que hubiera gente joven, que tiene que ser la generación que tome el relevo a los que han estado dando el callo durante tantos años, que coja las riendas y siga con el impulso.



¿El movimiento vecinal goza todavía de buena salud?

Yo considero que sigue siendo el principal movimiento ciudadano y un sujeto en la ciudad importante. Pero por otro lado no hay que obviar que la pandemia ha supuesto un antes y un después y que la juventud no participa tanto, o no de la misma manera. En todo caso, sigue habiendo cantera. Tenemos en el secretariado gente de 26, 33 y en la asociación de San José ha entrado todo gente joven. Sigue latiendo el corazón en el movimiento vecinal, y eso es importante.



¿Cuáles son ahora las principales reivindicaciones de la FABZ?

A nivel de ciudad, la Federación lleva unas las líneas de trabajo. Sobre el transporte público, todavía está pendiente la reordenación del autobús, la contrata, las líneas de alta capacidad este-oeste, la línea 2 del tranvía... Y trabajar por una ciudad más habitable en la que el coche no sea necesario para ir a cualquier sitio. También el tema de la rehabilitación de viviendas y el acceso, en general. No solo de los jóvenes, de mucha gente que por los precios, porque no hay pública, empezando a ser expulsados de determinados barrios. También tenemos comisión de sanidad, mujer y mayores, y estamos con la idea de poner en marcha otras.



La reducción de la financiación municipal estuvo a punto de acabar con la Cincomarzada.

Sí. La situación está difícil. Ahora mismo con la financiación del Ayuntamiento no cubrimos toda la necesidad económica. En 2023 fue de 110.000 euros y este año lo bajaron a 80.000. Al final, añadieron 20.000 más. Es preocupante porque cada vez se está reduciendo más la aportación y hacen falta recursos para poder seguir mejorando nuestros barrios. Esta ciudad es lo que es, en parte, gracias a todo el trabajo llevado a cabo por las entidades vecinales. Y eso hay que reconocerlo.