La exalcaldesa de Sofuentes no enganchó la luz de su casa a una farola como se denunció en campaña electoral

La exalcaldesa de Sofuentes, María José N. L., no defraudó el fluido público durante doce años, como denunció Luis Javier G. C. en mayo de 2023, justo antes de la campaña electoral. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros ha dictado el sobreseimiento provisional del proceso. Tras analizar el caso, se ha considerado que "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que motivó la formación de la causa.

Se denunció a la exalcaldesa por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico por tener colocada una luminaria en la fachada de su vivienda "que no tenía como finalidad alumbrar la vía pública sino su propiedad". Ocurrió, proseguía, hacía 12 años, cuando era alcaldesa y "con cargo al presupuesto municipal". El denunciante, el entonces alcalde de Sofuentes, entendía que la entidad local estaba "sufragando gastos de iluminación de espacios privativos".

Uno de los elementos que exige el tipo penal es que la persona haga un uso fraudulento, y en este caso, sostienen desde el juzgado, "no ha quedado suficientemente acreditado". El auto señala que "se alumbra la vía pública y no un terreno que es propiedad particular de la denunciada", Revela, además, que la exalcaldesa adquirió la vivienda el 10 de noviembre de 2006, mientras que las obras de instalación de la luminaria se ejecutaron a finales de agosto de 2006, unos meses antes.

El propio denunciante, en su condición de alcalde de la localidad, modificó en 2021 todo el alumbrado del pueblo y sustituyó la luminaria por un sistema LED. Cuando lo hizo, los operarios "no tuvieron que pedir permiso para acceder a ninguna propiedad privada". Tampoco instó en aquel momento a cambiar la ubicación de la farola en cuestión, siendo conocedor de la misma.

También se hace referencia en el auto a que el denunciante llevaba conociendo esa situación durante más de doce años, y fue precisamente en plena campaña electoral (el 13 de mayo) cuando se decidió a interponer la denuncia de la que se acaba de acordar el sobreseimiento provisional.