Acusan a una viuda de vaciar la cuenta de su marido antes de morir en la uci por covid en Zaragoza

Una mujer que se quedó viuda al poco de declararse el confinamiento por la pandemia de Covid-19 deberá responder ante los tribunales de Zaragoza de los movimientos bancarios que hizo en la cuenta de su marido cuando este se encontraba muy grave en la unidad de cuidados intensivos.

El hombre ingresó el 17 de marzo de 2020 en el Hospital Miguel Servet y murió el 12 de abril. Como ocurrió con tantos miles de personas que enfermaron por coronavirus, durante esos 26 días permaneció aislado e incomunicado.

Ese tiempo y esas condiciones, como mantienen las acusaciones pública y particular, la mujer aprovechó para sacar 370.000 euros de la cuenta de la que solo era titular su marido, con quien estaba casada en régimen de separación de bienes. Lo hizo mediante cuatro cheques bancarios, dos de los cuales fueron emitidos el 19 de marzo por un importe de 150.000 euros cada uno y otros dos por una cuantía de 40.000 y 30.000 euros, respectivamente, que emitió el 6 de abril de 2020. Todo el dinero lo ingresó luego en una cuenta que iba exclusivamente a su nombre.

La mujer no informó de ninguno de estos movimientos a los tres hijos de su marido, los cuales se dieron cuenta de lo ocurrido cuando fueron a formalizar todos el papeleo relativos a la herencia. En ese momento, descubrieron que había vaciado la cuenta en la que la única persona que figuraba como autorizada era la madre del fallecido.

También se percataron, como recoge su abogado, Fernando Rodríguez Burgués, en su escrito de acusación, de que la acusada había ido al banco mientras su padre permanecía aislado y había llevado al banco la fotocopia de un documento, fechado el 16 de marzo, justo un día antes de su ingreso hospitalario, con una firma que, según ella, pertenecía al fallecido, en el que supuestamente la autorizaba a hacer los mencionados movimientos.

No obstante, como mantiene la acusación particular, no consta que realmente entregara ese documento al banco ni tampoco se ha probado la autenticidad de la rúbrica. Pese a todo ello, la entidad emitió los cuatro cheques por un montante total de 370.000 euros con cargo a la cuenta del enfermo a la cuenta de la encausada.

Para la Fiscalía y la acusación particular los hechos constituyen un delito de estafa o, alternativamente, uno de apropiación indebida. El Ministerio Público solicita, en cualquiera de los casos, una pena de tres años de cárcel y una multa de 2.160 euros, mientras que los denunciantes elevan la petición a cinco años de prisión y 2.800 euros.

Como responsabilidad civil ambos reclaman a la acusada los 370.000 euros más intereses, aunque ambas acusaciones consideran que, subsidiariamente, debe responder el banco por haber hecho las operaciones sin contar con las debidas precauciones. Mientras, la defensa solicita la absolución para la viuda alegando que el marido la autorizó a quedarse con ese dinero.