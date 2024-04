Los vecinos de Ateca ante el incendio mortal: “Es un golpe muy duro para el pueblo”

Ateca ha amanecido este viernes con la triste noticia de que un incendio había acabado con la vida de José Blasco Alcain, de 50 años y de su hijo, de 14. El fuego se declaró a primera hora de la mañana en la casa en la que ambos vivían solos en el paseo del Prado, justo al final del término municipal, y para cuando los servicios de emergencia se presentaron sobre las 7.30 ambos habían fallecido ya. “Estamos consternados”, es la frase que se repite entre los muchos vecinos que se han acercado hasta el unifamiliar queriendo comprobar con sus propios ojos que aquello que se estaba contando en los bares, comercios, calles y plazas del pueblo era cierto.

“Estamos conmovidos”, reconoció el alcalde Ramón Cristóbal. El primer edil sentía “una gran pena”. Como señal del dolor presente en la localidad, las banderas en el balcón del Ayuntamiento ondean a media asta. Además, en el pleno que se celebrará a las 19.00 se decretarán tres días de luto oficial. En el instituto se ha guardado un minuto de silencio y, entre otras acciones de solidaridad con la familia de los fallecidos, el club Escuela Fútbol Base de Ateca ha suspendido sus partidos de este fin de semana.

“Es un golpe muy duro para todos”, afirmó uno de los vecinos. El hombre, visiblemente emocionado, se había enterado tomando el café. “He pasado por aquí cerca de las 8.00 y he visto que había luces de Guardia Civil, pero he pensado que sería algún control de los que suelen poner, cómo me iba a pensar que era esto”, lamentaba. “Toda la familia es muy conocida y querida en Ateca”, destacó. “La gente se va a volcar con ellos”, avanzó. “Es algo increíble, no hago más que pensar en que justo ayer por la tarde había visto al chico jugando al pádel”, recordaba otra vecina.

“Es un drama muy fuerte, algo que no te puedes esperar”, reconocía otro atecano. “En el pueblo no se habla de otra cosa, no explicamos qué ha podido pasar”, añadía. Para él solo cabía una palabra para describirlo “una tragedia”.

“Era un chaval muy alegre, no tenía maldad y era deportista”, destacaron del joven fallecido algunos de sus compañeros. “Quería estudiar el grado de Emergencias y Protección Civil porque quería ser bombero forestal”, aseguraban. “Iba al gimnasio, le gustaba el ajedrez y también jugaba al baloncesto”, lo describieron.

Venían del instituto, donde “la gente está afectada”. “Nos lo han contado los profesores y para algunos ha sido difícil”, indicaban.