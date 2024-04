"Le dije que esperara en el baño hasta que llegara la Policía", relata el joven que ayudó a la víctima de un secuestro

La mujer que pudo escapar el lunes del hombre que durante seis días la secuestró y agredió sexualmente en Zaragoza encontró un apoyo clave en P. B. M., joven al que recurrió para que llamase a la Policía. “Estaba sentado en la terraza del bar tomando algo y la vi venir muy nerviosa”, recuerda. “Me pidió el móvil, le pregunté que para qué lo quería y me dijo que necesitaba ayuda”, continúa. Como vio que tenía moratones en un brazo, le preguntó si había sido maltratada. “Me respondió que sí, la noté muy asustada”, reconoce.

Ocurrió sobre el mediodía. La mujer llevaba retenida desde el 2 de abril en Montañana. Sin embargo, el lunes su secuestrador, Fernando B. R., de 38 años, necesitaba ir al centro de Zaragoza y, al no tener coche, le hizo llevarlo en el suyo. Cuando se encontraba en el entorno de la calle de Princesa, la víctima aprovechó un momento en el que se quedó sola en el vehículo para salir y pedir auxilio. P. B. M. le indicó que se refugiase en el baño del bar en el que se encontraba. “Le dije que yo llamaba a la Policía y que no saliese hasta que no llegase, pronto se presentaron los agentes que la atendieron y se la llevaron”, explica. Él no quiere reconocimientos. “Hice lo que tenía que hacer y espero que sirviese para que la mujer esté bien”, cuenta.

Fue el final a toda una pesadilla. La víctima reside en Madrid, pero se había desplazado hasta Zaragoza para conocer en persona al que acabaría siendo su secuestrador y con el que había trabado amistad a través de internet. Fue a casa de él y por motivos que se desconocen discutieron. La terminó golpeando y cuando ella se quiso marchar se lo impidió. Hasta que logró escapar sufrió agresiones físicas y fue violada.

Tras ser detenido, Fernando B. R. fue enviado a prisión como presunto autor de delitos de agresión sexual, retención ilegal y malos tratos. Cuenta con antecedentes por violencia de genero sobre otras mujeres y parejas anteriores.