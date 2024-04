Así funcionan las cámaras de los autobuses de Zaragoza que ayudan a evitar accidentes

Una cámara frontal con gran angular, que emitirá imágenes en tiempo real, se sumará al dispositivo de seguridad MobilEye, que ayuda a los conductores de los autobuses urbanos de Zaragoza a prevenir y reaccionar ante los imprevistos que puedan surgir en la conducción y ofrece distinta información complementaria. Responde, con ello, Avanza a la petición que formularon sus trabajadores para que en los vehículos ie-Tram de Irizar se reforzara el sistema actual, que consta de una pantalla central multicámara y, en los montantes laterales, de sendos dispositivos que avisan de la presencia de personas en los ángulos muertos.

En un plazo de cuatro meses se incluirá la cámara de gran angular en los 72 buses eléctricos 100% (68+4 existentes previamente) que se han incorporado en los últimos meses, y a los que se sumarán a partir del año próximo otros 40. Para la adquisición de esa nueva remesa de vehículos se cuenta también con la ayuda de 8.900.000 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, así como con 2.994.233,82 euros para completar la electrificación de cocheras. La aportación de la Unión Europea permite cubrir la diferencia de precio entre un vehículo híbrido estándar y uno 100% eléctrico.

En la presentación del refuerzo del sistema de seguridad han participado el concejal de Movilidad, José Miguel Rodrigo, y la edil delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, junto al responsable de Avanza en Zaragoza, Guillermo Ríos. Para Rodrigo, “esta solución demuestra el interés que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene en potenciar la seguridad vial en nuestro transporte público, cumpliendo así los compromisos adquiridos con los conductores. Queremos que su trabajo se desarrolle con las mayores garantías, porque eso será también positivo para toda la ciudadanía”.

Elementos de seguridad en los autobuses

Los sistemas de ayuda a la conducción incorporan indicador del límite de velocidad, alerta de colisión frontal, monitorización de la distancia de seguridad, aviso de salida involuntaria de carril y alerta de colisión con peatones y ciclistas.

Los dispositivos laterales tienen dos niveles de aviso: una alerta de “zona de peligro”, que indica la presencia de un usuario vulnerable en alguna zona de punto ciego lateral; y la “alerta de colisión”, que avisa cuando la distancia de ese peatón o ciclista está a menos de 2 metros de distancia.

La cámara que se acaba de incorpora a los ie-Tram de Irizar es un gran angular que reproduce imágenes en tiempo real en un monitor de diez pulgadas. En los autobuses de 12 metros, hay tres cámaras del MobilEye, que con inteligencia artificial identifica si en los laterales del autobús hay una persona, una bicicleta o un patinete y si hay riesgo de accidente. En el espejo retrovisor hay otras dos cámaras en el espejo retrovisor. Con ello se gana visibilidad, porque no se moja el cristal cuando llueve, no se empaña, no se ensucia. En los giros, se corre menos riesgo de romper el retrovisor. Los retrovisores con cámara están en todos los ie-Tram

Con el sistema MobilEye, cuando las cámaras, a través de la inteligencia artificial, detectan que hay riesgo de posición, salta un aviso naranja y si hay una alerta de colisión real pita y el muñeco, que simula a un peatón, sale en rojo.

El sistema MobilEye, con el auge de los patinetes, gana más importancia. Si se ponen en paralelo al autobús, el piloto emite un aviso naranja. Los dispositivos laterales sirven para detectar en los puntos ciegos a peatones y ciclistas en una distancia de hasta 1,4 metros del lateral de vehículo. Tienen, además, una alta sensibilidad en los giros, pues la zona de detección se amplía hasta los tres metros en los laterales.

Guillermo Ríos ha recordado que el elemento central de seguridad de los autobuses urbanos es el MobilEye. La nueva cámara es un elemento adicional. De hecho, cuando se discutió sobre su instalación, "se llegó a la conclusión de que había conductores a los que el pilar no les molestaba y otros que sí". Será una ayuda para los que necesiten sentirse más seguros. La inversión para instalar las nuevas cámaras "no es alta". El problema es de tiempo. "Los coches que faltaban por llegar han venido con las cámaras puestas y en los próximos meses se paralizarán los que ya están en circulación para instalarlas", ha explicado el responsable de Avanza

El sistema de seguridad del futuro

Los 40 vehículos Mercedes que llegarán el próximo año incorporarán un asistente para evitar colisiones. Al detectar un peatón, el vehículo frenará. En la flota actual no está previsto incluir elementos extra de seguridad.

En la elaboración del plan de seguridad vial de Zaragoza, se están analizando las aportaciones realizadas y el mes que viene se empezarán a elaborar las iniciativas para llevarlo a cabo, según ha explicado la concejala Ruth Bravo.

