Estos son todos los radares fijos, móviles y de tramo de Zaragoza

Un radar camuflado de la Policía Local en el paseo de la Constitución de Zaragoza se convirtió en noticia hace unas semanas por multar por exceso de velocidad a numerosos vehículos que circulaban por esta céntrica calle más rápido de lo permitido. Y es que superar la velocidad máxima en las calles de la ciudad puede suponer una multa para los conductores.

Los datos actualizados a finales de marzo de 2024 por la Dirección General de Tráfico (DGT), indican que actualmente operan 56 radares en la provincia de Zaragoza, entre fijos, de tramo y móviles, la mayoría de este tipo. El objetivo principal de estos aparatos es penalizar los excesos de velocidad y, por tanto, reducir la siniestrabilidad.

Además, del radar de Constitución, son conocidos (y temidos) por los conductores) los dispositivos situados en el Puente de las Fuentes (Z-30), Marqués de la Cadena, Vía Hispanidad y Z-40, pero hay muchos más y es legal conocer su situación. De hecho, la DGT publica la lista de equipos y tramos de vigilancia de Zaragoza en su web.

El exceso de velocidad es una de las infracciones cotidianas en la capital aragonesa. Según la última memoria de actividades del 092, a lo largo de 2022 el Ayuntamiento de Zaragoza tramitó 75.541 multas. O lo que es lo mismo, 206 al día. Pero es que a estas hay que sumar otros 1.052 expedientes por conducción negligente o temeraria.

Lista de radares de la Provincia de Zaragoza.

Zaragoza A-121 Radar Fijo 2.2 Creciente

Zaragoza A-122 Radar Móvil 0.000 - 41.180 Ambos

Zaragoza A-123 Radar Fijo 7.9 Decreciente

Zaragoza A-125 Radar Móvil 18.370 - 35.980 Ambos

Zaragoza A-126 Radar Móvil 35.020 - 54.860 Ambos

Zaragoza A-127 Radar Móvil 12.420 - 39.820 Ambos

Zaragoza A-127 Radar Fijo 22.9 Decreciente

Zaragoza A-2 Radar Fijo 308.325 Creciente

Zaragoza A-2 Radar Fijo 202.33 Creciente

Zaragoza A-2 Radar Fijo 232.2 Creciente

Zaragoza A-2 Radar Fijo 272.95 Decreciente

Zaragoza A-2 Radar Fijo 297.75 Creciente

Zaragoza A-2 Radar Fijo 313.68 Decreciente

Zaragoza A-220 Radar Fijo 1.596 Creciente

Zaragoza A-220 Radar Fijo 9.366 Creciente

Zaragoza A-220 Radar Móvil 19.690 - 37.070 Ambos

Zaragoza A-221 Radar Móvil 26.850 - 51.570 Ambos

Zaragoza A-221 Radar Móvil 52.730 - 82.200 Ambos

Zaragoza A-230 Radar Móvil 0.000 - 0.590 Ambos

Zaragoza A-230 Radar Móvil 0.590 - 33.000 Ambos

Zaragoza A-230 Radar Móvil 33.000 - 37.200 Ambos

Zaragoza A-68 Radar Fijo 246.017 Creciente

Zaragoza A-68 Radar Fijo 248.581 Decreciente

Zaragoza A-68 Radar Fijo 255.655 Creciente

Zaragoza A-68 Radar Fijo 263.057 Creciente

Zaragoza A-68 Radar Fijo 269.986 Creciente

Zaragoza A-68 Radar Fijo 250.95 Decreciente

Zaragoza CV-624 Radar Móvil 0.000 - 0.740 Ambos

Zaragoza CV-661 Radar Móvil 0.000 - 4.340 Ambos

Zaragoza N-122 Radar Móvil 49.450 - 57.740 Ambos

Zaragoza N-122 Radar Móvil 57.740 - 85.550 Ambos

Zaragoza N-125 Radar Móvil 3.840 - 8.490 Ambos

Zaragoza N-125 Radar Tramo 5.7 (2.071 m) Decreciente

Zaragoza N-125 Radar Tramo 7.8 (2.071 m) Creciente

Zaragoza N-125 Radar Móvil 8.460 - 10.120 Ambos

Zaragoza N-232 Radar Móvil 194.190 - 208.620 Ambos

Zaragoza N-232 Radar Móvil 269.140 - 287.880 Ambos

Zaragoza N-232 Radar Móvil 287.880 - 296.780 Ambos

Zaragoza N-234 Radar Móvil 222.920 - 256.330 Ambos

Zaragoza N-234 Radar Móvil 258.940 - 304.040 Ambos

Zaragoza N-330 Radar Fijo 456.395 Decreciente

Zaragoza N-330 Radar Móvil 417.340 - 440.070 Ambos

Zaragoza N-330 Radar Móvil 453.300 - 482.700 Ambos

Zaragoza N-330 Radar Fijo 505.19 Decreciente

Zaragoza N-330 Radar Fijo 508.1 Creciente

Zaragoza N-330a Radar Móvil 527.630 - 531.760 Ambos

Zaragoza N-II Radar Fijo 341.056 Creciente

Zaragoza N-II Radar Móvil 329.270 - 329.880 Ambos

Zaragoza N-II Radar Móvil 340.720 - 347.210 Ambos

Zaragoza N-II Radar Fijo 343.2 Decreciente

Zaragoza N-II Radar Móvil 347.210 - 390.960 Ambos

Zaragoza N-II Radar Fijo 362.7 Decreciente

Zaragoza N-II Radar Móvil 390.960 - 394.350 Ambos

Zaragoza N-IIa Radar Móvil 190.400 - 191.000 Ambos

Zaragoza N-IIe Radar Móvil 226.480 - 228.430 Ambos

Zaragoza Z-40 Radar Fijo 15.7 Decreciente

Zaragoza Z-40 Radar Tramo 29.7 (3.082 m) Creciente

Cuáles son las multas por exceso de velocidad

La Dirección General de Tráfico establece multas en los casos de exceso de velocidad que comprenden varios tramos, dependiendo del límite de la vía y cuánto lo sobrepase el vehículo sancionado. El montante económico oscila entre los 100 y los 600 euros y la pérdida de 0 a 6 puntos del carnet.

Multas por exceso de velocidad y sanciones de la DGT DGT

Cuál es el margen de error de los radares

Un dato que inquieta a los conductores es el margen de error de los radares, que determina si la multa se hace o no efectiva. Hay un sencillo truco que puede ayudar a circular por debajo de los límites máximos permitidos. Se trata de la famosa regla del 7 que dice que los radares que vigilan las carreteras limitadas a un máximo de 100 kilómetros por hora no multan hasta que el vehículo no supera estos límites en 7 km/h. En vías con máximo de 120, el límite será 127. Esto se aplica a los radares móviles, pero los fijos funcionan de forma distinta. En vías por debajo de los 100 kilómetros por hora, el radar multará a quienes circulen a 95 en lugar de 90 o a 55 si es el límite es de 50., en lugar de 50 km/h, por poner dos ejemplos. En una vía limitada a 120 km/h, este margen de error queda en los 126 km/h.

Este margen de error en la medida de la velocidad también se repite para el helicóptero Pegasus, que nos vigila desde el aire. En este caso, el radar sigue la regla del 5 pero, además, tampoco debe superar un margen de error del 3% a la hora de medir las distancias.