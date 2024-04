Polémica en Botorrita: convocan una protesta al perder la concesión del casino la familia con dos niños que la tenía

En septiembre de 2022, reabrió sus puertas el colegio de Botorrita. Había cerrado dos años antes por falta de alumnos. Volvió a la actividad con cinco alumnos, casi al límite de lo que exige el Gobierno de Aragón. Los dos hijos de Mariyan Veselinov, que ahora tienen 8 y 5 años, estaban entre ellos. Habían llegado al municipio justo antes de la covid para hacerse cargo del casino y el bar de las piscinas. Y la pandemia les aguó sus posibilidades de negocio iniciales. En el municipio tenían vivienda gratis, descuento en la luz y en el gasóil, según asegura José María Castillo (PSOE), el alcalde. Y allí han trabajado y vivido hasta que este martes han perdido la concesión que se ha adjudicado a través de una puja.

Vecinos de Botorrita han convocado una protesta en apoyo a Veselinov y su familia. Ha corrido como la pólvora por los WhatsApp del pueblo. "Como sabéis se ha licitado la adjudicación del Centro Polivalente Casino junto con las piscinas y la resolución ha sido que se nos va una familia muy querida en este pueblo, son unos vecinos más y sus hijos han contribuido a la reapertura del colegio. Si estás a favor para que esta familia continúe en Botorrita y siga llevando el casino y las piscinas, acude a las 12:00 a la puerta del Ayuntamiento", recoge el texto.

La asistencia a la protesta permitirá medir el peso de los apoyos, aunque poco se puede hacer frente a la resolución de una licitación oficial. El alcalde no tiene dudas. "Ha perdido la licitación. Son las bases. Me podrían denunciar por dar un trato de favor. El que puja más se lo lleva", recalca. Y el que ganó pujó más: ofreció unos 6.000 euros de canon anual frente a los 4.700 de los actuales adjudicatarios.

Veselinov, que asumió el bar hace cuatro años, se declara "dolido". Dice que en el pueblo les "aprecian mucho". Abrieron las piscinas el 3 de julio de 2020, lo mantuvieron durante la covid y liquidaron los pagos a plazos cuando "pudieron empezar a trabajar". Defiende que han levantado el casino "a pulso". Pensaban que tener niños en el colegio del pueblo podía sumar a su favor en la licitación. Pero no se tuvo en cuenta porque "no se puede hacer", asegura el alcalde. El trabajo no sobra. En el pueblo hay censadas 500 personas pero dicen los gestores del bar que en invierno se quedan la mitad. Sí hay trabajo los fines de semana, al parar en el bar muchos ciclistas.

Tienen ahora 15 días para abandonar la vivienda. "No sé dónde ir. ¿Qué hago?", cuestiona. Firmó un acuerdo amistoso para rescindir el contrato, que vencía en julio, antes de tiempo. Explica el regidor que se descontó la parte del canon correspondiente.

El alcalde Castillo, que lleva al frente del pueblo dos mandatos, pone en valor su gestión: la población ha pasado de 479 a 600 personas, el pueblo está "limpio" y va a hacer viviendas. Respecto al fin de la concesión, asegura que no puede hacer más. "Estoy muy tranquilo", asegura.