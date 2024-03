Los vocales de Juslibol-El Zorongo justifican su ausencia en la junta vecinal por viajes y bajas médicas

Son variados los motivos por los que cuatro vocales del PP y uno del PSOE se ausentaron de la junta vecinal Juslibol-El Zorongo, lo que impidió este jueves que se constituyera al no alcanzar el cuórum exigido. Viajes, estancias en el extranjero, trabajo y bajas médicas forzaron las numerosas ausencias, que causaron sorpresa entre los 60 o 70 vecinos del barrio rural que acudieron a la improductiva reunión. Desde el PP aseguran que se remitió un correo electrónico el mismo jueves por la mañana a la junta vecinal para indicar que los vocales no podrían acudir por la tarde.

No era la primera que faltaban a la convocatoria para constituir la junta vecinal en un barrio rural en el que, por primera vez, el alcalde Javier Ortega se presentó como independiente y reside el Zorongo. En aquella ocasión, no fueron "porque tampoco tenían disponibilidad", explican. No se llegó a levantar acta de la sesión. De haberlo hecho, en la reunión que se celebró el jueves hubiera sido suficiente que votaran los que estaban presentes.

Desde el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza han apuntado esta mañana que se han puesto en contacto con Javier Ortega, el nuevo alcalde, para disculparse y para que les proponga una fecha con tiempo para ver los vocales del PP podrían asistir a la reunión. Por su parte ofrecen una: el lunes 18 de marzo.

Desde la asociación de vecinos San Pantaleón, Pablo Sanz explicaba el jueves, cuando se tuvo que suspender la reunión, que "en el barrio todo esto no está sonando nada bien". "Queremos que el alcalde empiece a hacer cosas, y ya se verá. Admitió preguntas de los vecinos y tenía objetivos comunes para las dos zonas del barrio", señala Pablo Sanz. Es partidario de darle "100 días o 200". "Si se mueve por los mismos intereses, adelante", sostiene. Eso se verá el día 18 de marzo, en la próxima convocatoria para intentar convocar la única junta vecinal de Zaragoza que sigue pendiente.