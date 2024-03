Tomar un café rodeado de gatos: Zaragoza tendrá el primer espacio felino de Aragón

Surgieron en el continente asiático y poco a poco se han ido extendiendo por todo el mundo. Cada vez más populares, sobre todo entre los amantes de los animales, los 'cat-cafés' van cobrando fuerza también en España y el primero de la comunidad aragonesa abrirá próximamente en Zaragoza. No obstante, no será un negocio al uso, sino que viene de la mano de la asociación Gestión y Protección Felina de Aragón, una entidad que se dedica de forma altruista a rescatar gatos de la calle.

En este tipo de establecimientos, los clientes, al tiempo que toman un café o un refresco o cualquier otra consumición, pueden observar, acariciar y jugar con estos animales, siempre y cuando no se les moleste y se permita que sean ellos los que decidan si acercarse o no. En Japón, que es donde son más famosos, también los hay con conejos, erizos o incluso búhos, por poner algunos ejemplos. Pero lamentablemente no siempre los animales son tratados como se debe y en ocasiones pueden ser usados únicamente como reclamo turístico.

En este caso, detrás del que se ha llamado Espacio Felino Shanti de Zaragoza está el altruismo. Según explican desde la entidad, que rescató 250 gatos durante el año pasado, la alta demanda de gatos sin hogar, unida "a la falta de concienciación de la sociedad frente al bienestar animal", han sido las razones que les han impulsado a sacar adelante este proyecto.

La asociación se dedica a rescatar gatos de la calle. "Cuando estos llegan al refugio, les sanamos tanto física como emocionalmente, y cuando están listos les buscamos un hogar", explican en uno de los folletos informativos que repartieron desde su puesto en el parque Tío Jorge, durante la celebración de la Cincomarzada el pasado martes.

Quienes acudan al Espacio Shanti podrán tomar algo disfrutando de laos gatos que se encuentren allí, pero además se organizarán cursos sobre nutrición y comportamiento felino y talleres de manualidades o yoga con mascotas. También se podrán adquirir artículos colgantes, llaveros, comederos ergonómicos, botellas...) y se organizarán tardes de cine y palomitas, entre otras actividades. Junto a todo esto, se incluye también la posibilidad, quien así lo desee y cumpla con los requisitos, de adoptar un gato para proporcionarle un nuevo hogar.

Dónde está y cuándo abre el primer espacio felino

Desde la página de Instragram de la asociación Gestión y Protección Felina de Aragón explican que el Espacio Shanti no va a ser solo un refugio, sino que funcionará también como centro de adopciones y de aprendizaje, además de una zona de bienestar, tanto felino como humano, indican. Está ubicado a la altura del número 11 de la calle de Miguel Servet y la inauguración está prevista, según apuntan, el próximo domingo 10 de marzo a partir de las 18.30.

Con este proyecto, que lleva el nombre de Shanti (que significa paz) por uno de los gatos que rescataron y cuya historia más marcó a los miembros de la entidad, esperan seguir salvando vidas. "El Espacio Shanti está creado por todos los pequeños a los que no llegamos a tiempo y quedaron en nuestros corazones, pero sobre todo, por todos los que están en la calle esperándonos", recalcan.