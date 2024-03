Cerveruela salta al mundo literario con un libro de 13 relatos relacionados con el pueblo

En Cerveruela, enclavada en la comarca del Campo de Daroca, están censados 37 vecinos, lo que no es óbice para encerrar una gran cantidad de historias. Como muestra, está la edición de 'La isla del sabimbre', un libro de factura colectiva en el que se recopilan 13 relatos sobre la localidad, tanto de vecinos sin experiencia como de escritores de labrada trayectoria. Ya en el título se unen dos de sus rasgos más característicos: su apariencia insular, al estar encaramada a una hoz que traza el Huerva, y un sauce blanco, declarado como árbol singular de Aragón en 2019.

"Los textos son de temática totalmente libre: unos optan por algo más histórico, otros por la ficción, hay quien se decide por el ensayo…", cuenta Josian Pastor, coordinador del trabajo. En este caso, valora que "va a quedar un legado para siempre, por escrito, de cómo eran las relaciones personales, de los parajes del pueblo como un muladar o una paridera" y remarca que "cada uno aportando desde un punto de vista diferente y personal". En la portada del libro aparece otro elemento definitorio: la figura de un ciervo, animal que también sale en el escudo municipal.

Para el alcalde de la localidad, Aurelio Andrés, con más de dos décadas al frente del Consistorio que respalda económicamente el libro, la idea, no exenta de dificultades, se pudo llevar a cabo porque "todo es ponerse". "Somos poca gente, porque mucha se tuvo que ir. Por eso es importante recoger los recuerdos, vivencias y leyendas que se nos fueron transmitiendo. Es una herencia que no puede caer en el olvido", argumenta el primer edil, en el prólogo.

Portada del libro 'La isla del sabimbre' H. A.

En cuanto a los participantes, además del propio Pastor, están Santiago Andrés, Manuel Bernad, Ángel Cantín, Jabier del Rabal, Belén Gonzalvo, Sara Orduna, Consuelo Pérez, Alberto Pérez, Raquel Rey-Giménez, Marta Rutar, Pascual Sánchez y Raúl Vicente. "Un libro así remueve a los vecinos e incluso a quienes ya no están. Es el caso de una madre y una hija que emigraron por trabajo a Alemania. No buscamos gente con larga trayectoria, sino que todo el mundo pueda participar. Hay quienes se han arrepentido de haber dicho que no", indica.

Lo dice Pastor, con el bagaje que da la experiencia, porque la recopilación sobre Cerveruela es ya el quinto eslabón de una serie que comenzó hace más de dos años en Aldehuela de Liestos, en el otro extremo del Campo de Daroca. "Quisimos dar luz sobre aquello que se ha dado en llamar España Vaciada, que sigue guardando muchas cosas y mucho valor", remarca el coordinador de la serie. Así, tras esa primera obra se despertó la curiosidad en otros puntos, como en Mainar.

"Nos llamó Lina, su alcaldesa, y entonces junto a Pepe de Uña vimos que, sin pretensión, podría haber una colección", recuerda. Así, tras las 'Crónicas mainarenses', llegaron a Villar de los Navarros y Cadrete, para tener en el tintero sendos trabajos sobre La Almunia de Doña Godina y Cariñena. "La idea es aportar algo de vida y de luz", sostiene Pastor.