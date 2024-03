Sánchez Quero habla de su futuro en el PSOE-Aragón: “Yo me veo como uno más de los 8.000 afiliados”

El secretario provincial del PSOE en Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, uno de los nombres que más están sonando en los últimos meses para suceder a Javier Lambán al frente del partido en Aragón, ha dejado este lunes la puerta abierta a presentarse como candidato de cara al próximo congreso regional. “Yo me veo como uno más de los 8.000 afiliados que tenemos”, ha asegurado, sin aclarar si terminará haciéndolo o no.

El también presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha reiterado su apoyo al expresidente aragonés y ha mostrado su “respeto” por sus últimas declaraciones, en las que tachó de “irresponsabilidad” la petición del PSOE de Huesca de adelantar el congreso para relevarlo ya como líder autonómico.

En su opinión, los “compañeros de Huesca” se “precipitaron”, máxime cuando desde la Ejecutiva Federal “en ningún momento” se ha hablado de un congreso extraordinario. Sánchez Quero ha recordado que los congresos autonómicos y provinciales se producirán después del federal, que debería celebrarse a finales de este 2024. Si el calendario se cumple, los de Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel tendrían que agendarse en la primera mitad de 2025. “Yo me veo como candidato a secretario general al igual que los 8.000 afiliados que tenemos en Aragón. Cualquier compañero o compañera se puede presentar y, como serán elegidos en primarias, los propios afiliados decidirán”, ha remarcado.

Respecto al adelanto vivido en Valencia o Extremadura, ha recordado que allí se estableció una gestora como consecuencia de la dimisión de los secretarios generales tras los malos resultados del 28-M. “Según los estatutos, los procesos ordinarios tienen un mandato de cuatro años. Lambán ya ha dicho que no va a dimitir. Está haciendo un buen trabajo desde la secretaría regional, coordinando el grupo de las Cortes, los de las tres provincias y los de los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Al no dimitir, el proceso es el ordinario y, hasta que no se convoque el congreso no se elegirá un nuevo secretario o secretaria general”, ha subrayado, instando a respetar los tiempos.

Preguntado por la posible candidatura de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la aragonesa Pilar Alegría, el líder provincial se ha limitado a señalar que el principal requisito es que los aspirantes estén afiliados en Aragón, independientemente de que ejerzan su labor “en la Comunidad, en Madrid, en Valencia o en la Unión Europea”.