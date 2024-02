Un coche choca contra un árbol y se mete en un velador en el centro de Zaragoza

Un coche ha colisionado contra un árbol y se ha introducido dentro de un velador en la céntrica calle Pedro María Ric de Zaragoza. Los hechos han ocurrido paradas las 9.00 de este miércoles y han requerido la presencia de efectivos de Bomberos de Zaragoza, que han tenido que intervenir en el accidente porque, a consecuencia del choque con el árbol, éste se ha desplazado, aunque no ha llegado a caerse sobre la vía.

Hasta el lugar se han trasladado también agentes de la Policía Local de Zaragoza para controlar el tráfico. El suceso ha provocado daños materiales en el velador, tal y como muestran las imágenes. No obstante, la Policía Local de la capital aragonesa ha informado de que no consta ninguna incidencia más allá de la colisión. Las mismas fuentes indican que no ha habido que lamentar heridos.

El suceso ha acaparado la atención de numerosos vecinos y transeúntes que pasaban en ese momento por esta transitada calle zaragozana.

El pasado viernes también ocurrió un llamativo suceso en el centro de Zaragoza. En este caso, un coche volcó en la calle Pizarro, en una zona con límite de velocidad de 30 kilómetros por hora. Pese al aparatoso accidente, según informaron los agentes, tampoco hubo que lamentar heridos.