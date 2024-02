Lío en la Cincomarzada y las fiestas de los barrios: los feriantes no plantarán sus atracciones por la subida de tasas

No habrá ferias en la Cincomarzada. La subida de un 1.600% en las tasas para instalar las atracciones hace que sea "inviable". Así lo ha indicado Ángel Barata, presidente de la Asociación de Feriantes de Zaragoza, que ha criticado que les han comunicado el aumento de precios un par de días antes del montaje. Más de 25 familias de Zaragoza viven de las ferias, y la decisión de no participar en la Cincomarzada y en los fiestas de los barrios afectará de lleno en sus ingresos, pues suponen el 70% de la facturación de todo el año. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha pedido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "voluntad política" para hablar con ellos y tratar de solucionar la situación para sucesivos eventos. De momento, tampoco habrá ferias en las fiestas de San Juan de Mozarrifar.

Ángel Barata asegura que el colectivo al que representa está " preparado para negociar". "Si alguien cree que están mal las cosas me tienen que decir cómo hacerlo y darme una oportunidad", ha manifestado.

Más de 200 personas trabajan en las atracciones, y a todos ellos "se les está estrangulando económicamente", ha denunciado Ranera, que ha recordado que los feriantes " hacen cultura y ocio, y mantienen las tradiciones de la ciudad". "Es un sector que siente pasión. Nadie entiende las fiestas de los barrios sin ellos. Entre todos hacemos ciudad. Lo que le solicito a la alcaldesa es que hable con ellos. Los está expulsando de la ciudad", ha reprochado.

Barata ha recordado lo mucho que sufrieron durante la covid, donde se quedaron en casa sin poder trabajar. "No me pueden cobrar más dinero del que yo gano. Son tasas muy elevadas. Llevamos trabajando 40 años con el Ayuntamiento y nunca nos ha pasado esto. No nos hacen caso. Están jugando con la manera de sobrevivir de las familias que vivimos de esto", ha reprochado.

El presidente de los feriantes de Zaragoza señala que "cuando se van a cambiar las tasas, lo primero es con los perjudicados". En el caso de la Cincomarzada asegura, además, que "hay feriantes que habían pedido un crédito y ahora lo tienen que pagar y no pueden empezar a funcionar".