Una vuelta de tuerca en la escalada de tensión

Vox pone en un brete al PP y al Gobierno de Aragón. Azcón sabe que su socio no va a dudar en utilizar el Ejecutivo para reforzar su agenda populista

En política, puede haber situaciones inesperadas o incluso golpes de suerte que alteren el devenir previsible de los acontecimientos. Pero la escalada de tensión que viven PP y Vox, con un impacto directo en el Gobierno de Aragón, no entra en ningún caso en la carpeta de las casualidades. Se trata de una estrategia planificada y pilotada desde el despacho del líder de Vox, Santiago Abascal, en la calle Bambú de Madrid.

Con el condicionante del puro ánimo de supervivencia y con dos procesos electorales en los que se juega su ser o no ser (en las gallegas del 18 de febrero y en las europeas del 9 de junio), Vox estimula sus discrepancias con el PP en pugna por el electorado conservador. El partido de Abascal se aferra a las guerras culturales sobre las que orbita el patrón de la derecha populista o la extrema derecha europea, marcado por el rechazo a la inmigración, a la agenda verde y a la UE y sus valores más consolidados.

Las últimas declaraciones del vicepresidente, Alejandro Nolasco, con su rechazo a la llegada de migrantes, y del consejero de Agricultura, Ángel Samper, arengando tractoradas no autorizadas y dando carta de naturaleza a pseudoorganizaciones agrarias, como la Plataforma 6F, más pendientes de la agitación que de las necesidades del campo, se incardinan en esta estrategia, que se verá reforzada esta semana por la visita del segundo a Bruselas acompañado por otros consejeros de Vox.

Todo esto no solo pone en un brete al PP. También al Gobierno de Aragón. El presidente Azcón no ve de momento riesgos para la estabilidad del bipartito y achaca las discrepancias a que PP y Vox son "dos partidos diferentes". Subraya que no va a ceder en sus competencias en inmigración y que está cumpliendo el pacto de coalición frente a la opinión de Vox, que exige reunir a la comisión de seguimiento. Pero también sabe que su socio empieza a dejar claro que no va a dudar a la hora de utilizar el Ejecutivo para reforzar su agenda populista.