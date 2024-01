Alerta por fraude en la tarjeta del bus y del tranvía de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza recordaba este martes a los zaragozanos a través de su cuenta de X (antes Twitter) que la Tarjeta Bus solo se vende y se recarga en puntos de venta oficiales a raíz de una estafa que se ha viralizado en redes sociales y de la que han dado cuenta tanto la web del Transporte Urbano como la del Tranvía de Zaragoza.

Esta estafa consiste en que varias cuentas fraudulentas que se promocionan en redes sociales ofrecen la compra de tarjetas del transporte urbano de Zaragoza con un gancho que promete hasta un año de viajes gratis a través de cuentas fraudulentas.

Estas cuentas ofertaban tarjetas gratis y descuentos exclusivos en la compra de nuevas tarjetas, además de incluir un enlace no oficial a la venta de las mismas.

En las capturas facilitadas por Tranvías de Zaragoza, así como la de autobús urbano de Zaragoza se aprecia cierto parecido a las cuentas y los logos originales, ya que usan imágenes oficiales y desde las mismas se solicita a los usuarios que extremen la precaución y que solo hagan uso de las páginas web y de las cuentas oficiales.

Dichas páginas ya han sido denunciadas y cerradas ante la posible actividad de 'phishing' que estaban realizando.

Fraude por 'phishing'

El 'phishing' es un tipo de fraude digital que implica engañar a las personas para que compartan información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito, o detalles de cuentas bancarias. Los defraudadores a menudo utilizan correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsificados que parecen legítimos para engañar a las víctimas y hacer que revelen información personal.

El Tranvía de Zaragoza recuerda que para obtener los títulos de viaje verídicos se acuda a los canales oficiales de @tranviadezgz, @buszaragoza y @CTAZgz y desde el Ayuntamiento se informa de los puntos de recarga de la tarjeta bus en la web de Avanza.

Se recuerda que para protegerse del 'phishing', es importante ser escéptico respecto a los correos electrónicos y mensajes no solicitados, especialmente si piden información personal o financiera.

Otra recomendación es no interactuar con cuentas no oficiales en redes sociales y no fiarse de los posibles anuncios fraudulentos que en estas redes aparecen con frecuencia.

Asimismo, es importante verificar siempre la autenticidad de los sitios web antes de ingresar datos sensibles y usar soluciones de seguridad como antivirus y firewalls puede ayudar a prevenir ataques de phishing.