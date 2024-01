Luis Ochoa, 44 años con el bastón de mando en Villarrapa: "Soy alcalde más antiguo de todo Aragón. Quiero lo mejor para mi barrio"

Aunque le costó tomar la decisión, Luis Ochoa, alcalde pedáneo de Villarrapa, se prepara para encarar un nuevo mandato. Pronto cumplirá 45 años en el cargo, y ha defendido los intereses de los 200 vecinos a los que representa frente a alcaldes socialistas (Ramón Sainz de Varanda, Antonio González Triviño y Juan Alberto Belloch), populares (Luisa Fernanda Rudi, José Atarés, Jorge Azcón y Natalia Chueca) y de ZEC (Pedro Santisteve). Todos pasaron, pero él sigue allí, y no se quiere ir hasta cumplir los compromisos que se ha fijado con el barrio rural en el que nació, y en el que continúa viviendo a sus 79 años.

Aunque se lleva bien con los socialistas, se dio de baja del partido el pasado 8 de enero y concurre como "independiente" y en la lista del PP. "Quiero lo mejor para mi pueblo. Soy el alcalde más antiguo de Aragón y España", se reivindica. Ha visto cómo Villarrapa pasaba de 80 habitantes a más de 200, y ahora pelea por que promociones de casi 120 viviendas permitan que se triplique la población.

"Sobrados" de contenedores

"La gente está muy contenta, aunque falta algún servicio. No tenemos ni tiendas, ni pescaderías porque no son rentables", detalla. Es una carencia común en los barrios rurales de escasa población, como es este caso. Los vecinos van a comprar a Casetas, a La Joyosa, y el barrio dispone de un servicio de microbús, que aumentará las frecuencias este mismo año. De equipamientos van "bien", de contenedores "sobrados", han estrenado un parque. "Hay una serie de obras que me gustaría dejar terminadas", explica Ochoa.

Con más de cuatro décadas como alcalde pedáneo, bien se podría pensar que en Villarrapa no cae al suelo un alfiler sin que Ochoa se dé cuenta. Entre los logros recientes, destaca un nuevo parque, con suelo de caucho, en la plaza del Ayuntamiento; la transformación del despacho municipal en una botica para facilitar la asistencia a los mayores de 80 años y la climatización del edificio de servicios, en el que tienen una capilla y el consultorio médico.

Tiene en licitación un acceso desde Villarrapa al restaurante de Zoilo Ríos. "La gente podrá acceder a él como si fuera el bar", detalla. Hay en licitación un potrero, en un solar municipal, y está pendiente el asfaltado de un camino de 700 metros que llegará hasta una futura residencia.

Los planes de futuro de Ochoa pasan por la inminente declaración de interés público por parte de Urbanismo de una residencia de 175 plazas, según explica, y una promoción de 50 viviendas nuevas en tres parcelas de suelo recalificado y cuyo inicio podría estar cerca.

Ochoa nació en Villarrapa, en la calle Mayor 11, y allí ha pasado casi toda su vida. "Empecé cobrando 1.200 pesetas al mes por ser alcalde pedáneo y ahora me dan 939 euros", explica. Su compromiso con el barrio rural sigue tan firme como el del primer día. "Soy alcalde de mis vecinos y quiero que mi barrio tenga lo mejor", remacha.