Qué es la niebla de radiación que está afectando a Zaragoza

La niebla en Zaragoza es muy frecuente, compite con el cierzo como uno de los fenómenos meteorológicos más habituales de la capital aragonesa desde siempre. Ya en el siglo XVI, la Campana de los Perdidos, tañía desde la iglesia de San Miguel al amanecer y al anochecer para que los zaragozanos encontrasen el camino de vuelta a la ciudad y no se perdieran por la bruma.

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón (Aemet), Rafael Requena, ha explicado a HERALDO por qué se forma la niebla de radiación en Zaragoza y destaca que "es un fenómeno típico de los anticiclones invernales en las zonas de baja altitud". La agencia ha activado avisos amarillos por nieblas en las zonas bajas de Huesca y en el Valle del Ebro que pueden afectar a la circulación a primera hora de la mañana.

La #niebla afecta como ayer principalmente al sur de #Huesca donde será más persistente, siendo más estrecha la banda que afecta al valle medio del Ebro.

Foto de #Zaragoza e imágenes SAFs (Satellite Aplication Facilities) #Eumetsat

08:30 h 25/01/24 @eltiempo_atv pic.twitter.com/JMTJ4cj15j — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) January 25, 2024

Qué es la niebla de radiación y sus características

La niebla es un fenómeno meteorológico que se forma por la acumulación de 'microgotas' de agua líquida en suspensión muy concentrada en la zona más cercana al suelo. Existen varios tipos y en Zaragoza la niebla característica es la de radiación debido a su situación continental. Según explica Rafael Requena, no es la humedad del río la que causa de la niebla, sino la baja altitud de la ciudad y del Valle del Ebro. "Son nubes que no alcanzan gran altura, unas decenas de metros y que afectan especialmente a los valles y zonas bajas". Asegura que "aparecen normalmente en condiciones de alta estabilidad atmosférica y ausencia de viento". La niebla no suele dejar precipitaciones, pero sí rocío o cencellada (si las temperaturas son muy bajas) a primeras horas de la mañana.

La niebla impiden que la radiación solar alcance la superficie, por lo que provocan que las zonas con niebla "se queden en una burbuja de temperaturas más bajas" durante el día y durante la noche produce el efecto contrario, impidiendo que se escape a la atmósfera parte del calor emitido desde el suelo.

Sólo la #niebla, donde sea persistente, puede evitar que las T 🌡️ máximas alcancen valores primaverales esta semana, y las mínimas no serán tampoco demasiado bajas. Hoy ni siquiera en estaciones de montaña ha habido heladas significativas. #Bello -0.7 ºC y #Sabiñánigo -0.2 ºC pic.twitter.com/fuSMQktMP2 — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) January 24, 2024

A diferencia de la niebla que se produce en las zonas cercanas al mar, la niebla de radiación se forma por un enfriamiento del aire más caliente al entrar en contacto con el aire frío más superficial. Especialmente tienen lugar en invierno, cuando no hay viento y cuando se produce inversión térmica. (aumento de la temperatura del aire cuando aumentamos la altitud.