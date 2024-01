Mariano busca piso de alquiler en Zaragoza para sus antiguos inquilinos: "Estoy con el alma en un puño"

La de Mariano Navarro y sus inquilinos es una de esas historias que encogen el corazón y en la que urge un final feliz. Un matrimonio marroquí residía de alquiler en la vivienda de los padres ya fallecidos del zaragozano desde hace cinco años pero, por cuestiones económicas, el resto de herederos han decidido ahora vender el piso. Les cobraba por el arrendamiento tan solo 350 euros al mes, y a cambio, ha podido comprobar que esta familia ha dejado el inmueble "impecable, mejor que cuando entraron". "Estoy con el alma en un puño al saber que se van a tener que marchar", decía en la red social X (antes Twitter) hace unos días. Ahora, busca colaboración ciudadana para encontrar una casa asequible para esta pareja y sus tres hijos, que hacen frente al siempre complicado mercado de alquiler.

Todo se remonta a hace cinco años, cuando Navarro y sus hermanos recibieron en herencia el piso de sus padres, situado en Las Fuentes. "Mientras hacíamos todo el papeleo, pensamos en alquilarlo, simplemente por tenerlo ocupado y ganar un poco de dinero", relata a HERALDO. Así, entre los miembros de la familia decidieron pactar un coste de 350 euros al mes. "A través de un amigo que trabaja en ámbitos sociales, localizamos a esta familia marroquí y apostamos por ellos para que entraran al piso", añade. Tenían ganas de ofrecérselo a alguien y "hacer un pequeño favor". Los inquilinos han preferido mantenerse en el anonimato y que sus datos no aparecieran en este artículo.

Esa renta, hoy en día, es prácticamente imposible encontrarla en un mercado de alquiler como el de Zaragoza, con cada vez menor oferta y con los precios escalando semana tras semana. De hecho, él mismo reconoce que este inmueble podría arrendarse por 700 euros o incluso más. "Hace años el coste ya era alto, pero ahora está desorbitado. Yo también he sido inquilino y antes había más oferta y era todo más barato", explica este zaragozano. Para el casero, ahora mismo es casi una cantidad "simbólica", ya que tampoco querían ganar "un pastón" al arrendarlo.

El interior de una urbanización en el barrio de Las Fuentes. Toni Galán

Parte de los herederos necesitan el dinero que podrían sacar de la venta para salir de una situación económica "complicada". "Es normal. Si yo estuviera en su piel haría lo mismo", dice. El precio del inmueble está tasado en 140.000 euros. Ha explorado otras fórmulas, como venderlo y que el nuevo propietario siga arrendando a esta familia por una cantidad de dinero similar, pero nadie lo acepta y todos los interesados doblan la renta mensual que exigirían. "La familia está totalmente dispuesta a ser flexibles, pero por su situación no demasiado", precisa Navarro.

Os pido ayuda (hilo):

Por la muerte de mis padres, decidimos alquilar su piso, ya hace unos 5 años, a una familia marroquí que nos recomendó un amigo.

En este momento el precio es de 350 €, pues somos gentes de izdas. (por la calidad y tamaño del piso, podrían ser 700 €) Sigo⬇️ — Mariano Navarro (@repicatrompo) January 12, 2024

Durante estos cinco años no han tenido ni un solo retraso en los pagos. "Fuimos a visitar el piso hace poco y está impecable. Estaba viejo y les pusimos algunas cosas nuevas para ellos, pero ellos han seguido renovando la vivienda y mejorándola. Son maravillosos, de un trato increíble, y la casa está que no la reconozco. La situación es desesperada, queremos encontrarles un hogar", asegura Mariano Navarro. Para ello, recurrió a la red social X, donde contó la situación. El 'post' ha tenido miles y miles de interacciones pero, por desgracia, todavía no se ha puesto nadie en contacto con este zaragozano.

Mariano Navarro explica que el hombre trabaja en una empresa de piezas mecánicas, mientras que la hija está graduada pero en estos momentos "trabaja por las circunstancias, para ganar algo de dinero". Mientras, el hijo se encuentra "en el paro". Nuevamente, reitera que accederían a pagar algo más de lo que abonan mensualmente ahora, pero poco, dada su situación.

"Mucha gente me elogia por lo que trato de hacer, pero no siento que esté haciendo algo especial. Tendría que ser la norma. Se están cargando un derecho constitucional como es el acceso a una vivienda tal y como está la cosa hoy en día", se lamenta Mariano Navarro. El piso tiene unos 85 metros cuadrados, repartidos en tres dormitorios, un garaje, un trastero y una terraza con un patio interior para una lavadora y un amplio espacio para tender. "La casa está muy bien y tiene de todo", asevera.

"Si en Zaragoza conocéis a alguien que desee alquilar un piso y tenga como prioridad, antes que un precio elevado, que el piso se mantenga impecable, os ruego contactéis conmigo", sentencia Mariano en su perfil de X, en busca de la misma solidaridad que él ha tenido con esta familia. Un gesto muy conmovedor que busca un final feliz.