El precio del alquiler bate récords en las tres provincias de Aragón por la caída de la oferta

Aragón cierra el año registrando máximos en los precios del alquiler. En una escalada prácticamente imparable durante muchos años, el arrendamiento también se ha convertido en un quebradero de cabeza para aquellos que no pueden acceder a una vivienda. En concreto, según el portal inmobiliario de referencia en España, Idealista, el coste medio en toda la Comunidad es de 8,7 euros por metro cuadrado al mes, con Zaragoza como la provincia más cara. Durante este año, el alquiler creció un 5,7%, marcando el tope registrado en esta página web, producido principalmente por la caída de la oferta, según indican los expertos inmobiliarios.

Esta cifra es la más alta desde que Idealista tiene registros, superando los 8,6 euros por metro cuadrado que la Comunidad alcanzó en noviembre y, antes, en abril de 2008. La subida es ligera, pero si se mira con perspectiva la curva asusta: desde 2014 (año en el que el portal inmobiliario registró el mínimo), el precio del alquiler ha crecido un 50%, sin conseguir bajar ningún año. En concreto, en 2023, el coste medio ha subido un 5,7% en Aragón, con la provincia de Zaragoza a la cabeza (9 euros/m2 en diciembre), con un incremento de un 6,6% en los últimos 12 meses, batiendo su récord un mes más.

La escalada del alquiler no es un caso aislado de la provincia zaragozana. Huesca ha visto incrementado su precio medio en un 9,6% en el último año, hasta los 8,5 euros por metro cuadrado y marcando, nuevamente, otro máximo histórico. Teruel, por su parte, se sitúa como la más asequible de las tres, con un crecimiento menor (4,6% en los últimos 12 meses), pero igualando también su tope en la plataforma con 6,4 euros/m2.

Evolución del precio del alquiler en Aragón desde 2008

Fernando Baena, presidente del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Aragón, confirma que los precios del alquiler han crecido "paulatinamente" desde hace años. "Con las limitaciones que se han planteado a los arrendadores, mucha vivienda se ha retirado del mercado o se ha cambiado de alquiler a venta", expresa Baena. En este sentido, la Ley de Vivienda también ha hecho mella, provocando "inseguridad jurídica" en los propietarios, que endurecen enormemente los requisitos para acceder al arrendamiento de un hogar, o que directamente prefieren venderlo. Un vistazo rápido por Idealista confirma que hay menos de 600 viviendas para arrendar en la provincia zaragozana.

El presidente de los API insiste en que "la dificultad de los jóvenes de acceder a una vivienda hace que vayan al alquiler, lo que aumenta la demanda", hecho que repercute en los precios. "También influye que, desde 2008, se la movilidad geográfica por razones laborales ha aumentado. Si te ofrecen trabajo en Zaragoza, Huesca o Teruel, te marchas. Y esto se ha elevado especialmente en los últimos 7 u 8 años", añade Baena, por lo que también ha acrecentado la demanda por esta tipología de pisos. "Comprar una vivienda, históricamente, siempre ha supuesto un esfuerzo para las familias, pero es cierto que los precios están muy altos para las nóminas que hay hoy en día", sentencia.

Huesca es la provincia de Aragón que más ha visto incrementado su coste del alquiler en el último año, con un auge de casi un 10%. Javier Caudillo, el delegado en Huesca del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, coincide en que "la oferta es cada vez menor y cada vez que se legisla se hace en dirección contraria al propietario".

Límite a la renta en 2024

Para 2024, Caudillo augura otro fenómeno que azuzará el mercado del alquiler, ya que el Gobierno de España decretó en marzo que el próximo año se limitaría la renta del arrendamiento y no podrá subir más de un 3%. Así, la persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda habitual, cuya renta deba ser aumentada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia de dicho contrato, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. Esta variación no podrá superar el 3% en ninguno de los dos casos. "Han venido clientes a decirnos que les hacían una subida del 10%, y eso no se puede hacer. Pero claro, si te vence el contrato, el propietario puede decirte que te busques otro piso. A mucha gente le pasará que o les suben el alquiler o se van de la vivienda", indica Javier Caudillo.

Este experto traslada que se muestra "optimista" con la ley de vivienda autonómica que la DGA prevé sacar a la luz este 2024. Octavio López, consejero de de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, ha mantenido reuniones con el sector inmobiliario para conocer sus inquietudes. Plantea, principalmente, la fórmula de la colaboración público-privada para sacar adelante promociones de vivienda pública de alquiler, ofreciendo suelo a los promotores. No obstante, todavía no es momento para descorchar el champán.