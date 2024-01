Las jubiladas de la Policía de Zaragoza repetirían: "No éramos de multar, sino más de hablar"

Rostros relajados, sonrisas, abrazos... Este miércoles lluvioso era un día de reencuentros, de mirar al pasado y también de comprobar cómo hay ocasiones en las que el paso del tiempo, en lugar de pasar factura, rejuvenece. En el Cuartel de La Paz se han dado cita 70 agentes que se jubilaron en los años 2019, 2020 y 2021, en tiempos de la covid, a los que el Ayuntamiento de Zaragoza ha querido darles un homenaje y agradecerles los servicios prestados. Tan en forma parecía que estaban los ya exagentes, que el superintendente de la Policía Local, Antonio Soriano, les ha reabierto la puerta para regresar al cuerpo. "No parecéis jubilados. Por ahí tenéis instancias por si alguno quiere volver a ponerse el uniforme", ha bromeado, tras asegurarles que para él ha sido "un honor tener la fortuna de haber sido su jefe".

El 10% de los jubilados eran mujeres, y algunas figuraban entre las primeras en acceder al cuerpo. Mar Pérez recordaba cómo ingresó, por consejo de su tío, en la Policía Local, y la satisfacción que aún conserva al recordar aquellos momentos. Tal es así, que sigue almorzando todas las semanas con Alejandro Bierge, su primer compañero, con el que "pateaba" la calle en la unidad de barrios urbanos. "Avisábamos de las incidencias, de baldosas rotas, semáforos estropeados. Hablábamos con el panadero, el verdulero. Poníamos alguna multa, pero pocas. No éramos muy de multar. No era unidad para denunciar, sino más de hablar", detallan casi sincronizados, como si no hubieran pasado 40 años.

Explica Mar Pérez que no le tocó aguantar ningún improperio. Entró en la Policía Local a la segunda y la acogida fue buena. Alejandro Bierge recuerda lo "jovencísima" que era. Y añora los ochenta, porque eran "otros tiempos", muy distintos a los de ahora. "La gente nos acogía bien. Nos dejábamos querer mucho", señala.

También empezó Chus Giral por la policía de barrio, si bien pronto cambió de destino a motoristas, donde estuvo "de maravilla" durante 16 años. Ingresó después en los barrios rurales, un trabajo diferente pues cuando surgía un problema "estabas sola a 30 kilómetros del resto". Explica que era difícil hasta dar indicaciones, porque los barrios rurales eran "los grandes desconocidos". Así que ante cualquier percance, la solución estaba en sus manos y en las de Carmen, su compañera. Las dos fueron al departamento de Urbanismo para hacerse con planos de la zona a patrullar y hacían unos 200 kilómetros al día para conocer el entorno. "Lo mismo hacíamos las vacas, que un entierro. A veces tenías alguna bronca, pero la gente siempre te echaba una mano", recuerda. En su caso, también repetiría.

En el homenaje la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quiso poner de relieve el trabajo que realizaron estas primeras agentes al romper "techos de cristal que eran muy duros". "No dudasteis en dar ese paso al frente. No era fácil, pero fuisteis unas avanzadas a vuestro tiempo y estuvisteis a la altura de las circunstancias", ha recalcado Chueca. La regidora ha extendido el agradecimiento a todos los jubilados de la Policía Local por el "sacrificio para sus familias, que en muchos casos les veían las horas contadas o temían que les pasara cualquier cosa".

El superintendente Soriano ha tenido un cariñoso recuerdo para Fernando Mazo y Gabriel Julián Tolosana, exagentes fallecidos, antes de que sus familiares recogieran el reconocimiento que era para ellos. Todo, en un homenaje a los policías jubilados que nace con vocación de continuidad.

Varios agentes jubilados explicaron, en un vídeo, cómo ha sido su experiencia. Todos han destacado el "compañerismo y la vocación en unos años de sacrificios", ha recalcado Ángel Lorén, concejal de Presidencia y de la Policía Local, que ha agradecido a la Policía Local su trabajo a la hora de "garantizar los derechos" de los ciudadanos y de dar una "imagen de la ciudad" que el actual Gobierno municipal quiere que "vuelva a brillar".