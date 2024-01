Un zaragozano, premio 'Grosvenor' al mejor profesor universitario e investigador del mundo en Educación Geográfica

El profesor zaragozano Rafael de Miguel ha recibido el premio 'Grosvenor' al mejor profesor universitario e investigador del mundo en educación geográfica, la máxima distinción científica mundial en este ámbito. Así lo ha informado la Universidad de Zaragoza que ha valorado "su excepcional servicio a la Geografía y sus contribuciones únicas a la educación geográfica".

De Miguel es profesor de Geografía en la Universidad de Zaragoza e investigador del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA). Allí es director del grupo ARGOS, de educación geográfica, histórica y patrimonial, y del GEOT-DS, de ordenación del territorio. Además, cuenta con más de 200 publicaciones científicas y 70 proyectos de investigación publicados a lo largo de su carrera.

En declaraciones a HERALDO, Rafael de Miguel ha reconocido que desafortunadamente en España este premio "sirve de muy poco". Algo lejos de acercarse a lo que ocurre en Estados Unidos, "allí es como un Óscar". "Es una distinción muy reconocida en EE.UU, de cientos de profesores solo eligen a unos 3", relataba Rafael de Miguel, valorando que con este premio podría trabajar en universidades estadounidenses de alto prestigio.

Así, De Miguel se ha convertido en el primer español en recibir este reconocimiento en sus 73 años de historia. A su vez, es el segundo geógrafo en ser galardonado con el 'AAG Honors'. Gracias a ello, España y la Universidad de Zaragoza se han posicionado como referentes mundiales en estudios geográficos, superando a Reino Unido y Estados Unidos.

Rafael De Miguel, que fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 2007 y 2011 recuerda. "Yo fui concejal, ahora ya me he metido en la educación y en la investigación, pero es que con esta distinción, en Estados Unidos, pasas a asesorar al Gobierno Federal", contaba, por lo que trasladarse a vivir al otro lado del Atlántico es una opción que no descarta por el momento.