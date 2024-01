Absuelven al guardia civil de Ejea acusado de ayudar a su mujer a simular el robo de un iPhone

Un guardia civil destinado en Ejea de los Caballeros acaba de evitar la condena de seis años de prisión que la Fiscalía solicitó para él acusándolo de falsear una denuncia para ayudar a su mujer a simular el robo de un teléfono móvil de la marca iPhone valorado en 769 euros. La Audiencia de Zaragoza considera que la actuación del agente, J.A. R. M., «pudo ser irregular, pero no delictiva». Y al no encontrar pruebas suficientes contra él, lo absuelve.

No ocurre lo mismo con su esposa, M. J. C., quien admitió en el juicio que recuperó el teléfono al día siguiente de dar parte al seguro pero nunca devolvió la indemnización. Para el tribunal, de su forma de proceder se evidencia que hubo un engaño, por lo que la condena a un año de cárcel por estafa y la obliga a devolver el dinero que le pagaron.

Los hechos que sentaron en el banquillo al matrimonio se produjeron la noche del 13 de agosto de 2019, cuando la mujer llamó a su marido –que se encontraba de guardia– para comunicarle que un desconocido la había abordado al bajar del coche y se había dado a la fuga con su bolso, donde guardaba el teléfono móvil. Le explicó también que al caerse al suelo se había hecho daño en la muñeca, por lo que el agente le indicó que fuera a urgencias mientras él daba parte al seguro y redactaba la denuncia.

Según recoge la sentencia, dada la vinculación matrimonial entre el funcionario y la víctima, a los que representa la abogada Amaya Betore, el primero le pidió a un compañero que actuara como instructor de la denuncia. Y este «conforme con su contenido», la introdujo en el sistema informático.

Recuperó el bolso y el móvil

A la mañana siguiente, la esposa del agente regresó al lugar donde la habían asaltado y recuperó tanto el bolso con el móvil, pero nunca informó de ello a la compañía de seguros. Ello hizo que la reclamación siguiera su curso y que la mujer recibiera una indemnización de 769 euros. El pasado 21 de diciembre, la fiscal le preguntó en el juicio si en algún momento había devuelto el dinero –ha tenido más de cuatro años para hacerlo–, a lo que esta respondió que no.

Como recuerda el tribunal de la Sección Tercera, fue el propio guardia civil quien, como titular del seguro, dio parte a la compañía del robo sufrido por su esposa. Sin embargo, tampoco este llamó después para comunicar el hallazgo del bolso y el iPhone, lo que hubiera dejado sin efecto la indemnización. «El hecho de no manifestara nada al seguro no se considera esencial, pues ante los acontecimientos acaecidos puede admitirse el olvido», dicen ahora los magistrados. Según estos, la acusada tampoco informó a a su marido de que habían recibido una transferencia del seguro. Razón por la cual, concluyen, no cabe calificar de estafa o apropiación indebida la actuación del agente.

Además de por los anteriores ilícitos, la Fiscalía acusaba al guardia civil de falsedad en documento oficial y simulación de delito. Y lo hacía por considerar que se había puesto de acuerdo con su pareja para engañar al seguro. Sin embargo, según el tribunal, no ha quedado demostrado que el robo fuera una invención, ya que existe un parte médico que señala que la paciente habló de un «dolor» en la muñeca. En cuanto al contenido de la denuncia que redactó el investigado, la sala tampoco aprecia falsedad alguna.