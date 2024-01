Un avión con destino Zaragoza se deja a varios pasajeros en el aeropuerto de Bucarest

Deseando volver a casa. Así es como se encuentran algunos pasajeros de un vuelo Bucarest-Zaragoza que debía haberlos traído de vuelta en la mañana de este sábado, día de Reyes, pero los dejó en tierra. "Hemos llegado a la puerta de embarque a las 7.10, justo media hora antes de la hora de salida del vuelo, a las 7.40, pero no nos han dejado entrar porque, según nos han dicho, 'el avión estaba despegando'", relata Laura. "No me podía creer que no nos permitieran subir, porque el avión estaba ahí mismo", dice. En el aeropuerto de Bucarest ha pasado el día junto a su pareja, Alen, buscando cómo volver "y también cómo recuperar nuestras maletas", que se fueron con el avión.

Además, ellos no eran los únicos, "había dos familias con niños a las que tampoco se permitió subir al avión que habían llegado al mostrador de embarque antes que nosotros". En su caso, el control de acceso fue más exhaustivo y les demoró, "pero estábamos en la puerta de embarque justo media hora antes y la habían cerrado ya. Un policía me comentó que no es la primera vez que ocurre algo similar con esta compañía, Wizzair", señala Alen.

La solución no ha sido tan sencilla como 'tomar el próximo avión'. "Hasta el próximo martes no teníamos vuelo a Zaragoza, y Laura tiene que trabajar el lunes en Bilbao -explica Alen-, así que vamos a volar a Madrid, donde llegaremos a las 19.00, hora española, dormiremos allí y el domingo tomaremos un AVE a Zaragoza, donde recuperaremos las maletas y cogeremos el coche", que está en el aparcamiento del aeropuerto zaragozano.

Alen no entiende por qué no han podido recuperar sus maletas en Bucarest, ya que "por ley deben dejar las maletas en tierra si un pasajero no ha embarcado, nos han dejado solo con la cartera y el DNI".

La broma les ha costado "700 euros del vuelo a Madrid, solo ida, y ya habíamos pagado 900 euros de la ida y vuelta de los dos".

Ante sus protestas, desde la compañía les indican que reclamen por escrito, 'online'. El perjuicio "no es solo el dinero, sino el cansancio, nos hemos despertado a las cuatro de la mañana para coger el avión y nos han hecho esperar dos horas en el mostrador de Objetos Perdidos del aeropuerto por el tema de las maletas", recuerda Alen. Para Laura, "la sensación es de impotencia" ante una situación "surrealista". En su opinión, "es una práctica abusiva porque el avión estaba ahí y luego en la página web del aeropuerto incluso figuraba que había despegado con 20 minutos de retraso" sobre el horario previsto.