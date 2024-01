Cómo comprar Lotería del Niño 'online' este 2024 

Para todos aquellos que no tuvieron suerte en la Lotería de Navidad de 2023 y siguen comprobando sus décimos, pero no están premiados, tienen una segunda oportunidad en la Lotería del Niño. Este sábado 6 de enero de 2024 un nuevo sorteo en España repartirá suerte, en el que se pone en juego el 70% de la emisión total del sorteo, lo que supone 700 millones de euros. Y, para todos los supersticiosos que juegan siempre el mismo número, pero no lo encuentran en su administración de confianza de Zaragoza, Huesca o Teruel, te contamos cómo conseguir cualquier número.

Para localizar un número específico de la Lotería del Niño existe una solución. Y es que, hay quienes buscan una fecha concreta, su número favorito o siempre juegan el mismo. Para todos aquellos, en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado ha creado una sección para poder participar en el sorteo de manera 'online'.

En este apartado puedes crear o escoger un número determinado. Puedes hacerlo desde la página web o desde la aplicación móvil desde tu teléfono si lo prefieres. De esta manera, tendrás el resguardo oficial en el 'smartphone' para el día de la Lotería del Niño.

Cómo encontrar un número de Lotería del Niño concreto en una administración

Si la opción de un décimo 'online' no te convence porque eres del método clásico y quieres tener tu décimo en el formato habitual, la misma web de Loterías y Apuestas del Estado tiene un localizador en el que señala dónde está disponible un décimo con el número concreto que quieres.

Si tienes suerte, puede ser que ese número de Lotería del Niño que buscas se encuentre en alguna administración de Zaragoza. Solo tienes que escribir el número que buscas, apuntar que es para el sorteo del Niño y te indicará la administración de España donde se encuentra.

Los premios más jugosos de la Lotería de Niño 2024

El sorteo de Lotería del Niño en España tiene tres premios principales, marcados por extracciones de cinco cifras en el sistema de bombos múltiples. El primero premio son 200.000 euros al décimo. El segundo es de 75.000 euros al décimo y el tercero es de 25.000 euros.

Por otro lado, hay otras dos extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros al décimo. También habrá 14 extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros al décimo, otras cinco de dos cifras premiadas con 40 euros al décimo y dos extracciones de un dígito que serán reintegros especiales, sumados al último del primer premio para completar tres reintegros premiados con 20 euros al décimo.