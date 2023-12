Cuándo empiezan las rebajas de enero de 2024 en Zaragoza: de El Corte Inglés a Stradivarius

Las rebajas de enero son el mejor momento para comprar ropa, tecnología o complementos a precios rebajados. Tras las fiestas de Navidad y los gastos que conlleva en regalos y alimentación, la famosa 'cuesta' se hace algo menos empinada si se aprovechan los descuentos que aplican muchos establecimientos. Tradicionalmente, la fecha de inicio de las rebajas coincide con el 7 de enero, el día siguiente a los Reyes Magos y durarán hasta finales de febrero o incluso mediados de marzo.

A pesar de ser domingo, muchos establecimientos y centros comerciales como Puerto Venecia, GranCasa o La Torre Outlet de Zaragoza abrirán sus puertas el 7 de enero, de 2024, porque se trata de un festivo de apertura comercial, que los consumidores podrán aprovechar para comprar sin prisa todo lo que no haya traído Papá Noel o los Reyes.

Además, cabe destacar que hay marcas de moda que aprovechan y adelantan los descuentos unos días para facilitar las compras antes de los Reyes Magos.

Cuándo empiezan las rebajas de invierno en Zaragoza

Una de las grandes cadenas de moda españolas es Inditex y su gran marca insignia, Zara. Sus rebajas son muy esperadas, como también lo son los descuentos de otras marcas como Stradivarius, Pull an Bear, Massimo Dutti o Lefties, entre otras. Desde Inditex no han oficializado la fecha en la que empezará la campaña, pero si no hay sorpresa de última hora, la tienda 'online' de Zara inaugurará las rebajas el 6 de enero por la tarde y las tiendas físicas empezarán el 7 de enero. Estas fechas también se aplican al resto de marcas.

El día que empiezan las rebajas de enero de 2024 en El Corte Inglés de Zaragoza

Una de las cadenas cuyas rebajas son muy esperadas es El Corte Inglés. Sus establecimientos no suelen adelantar los descuentos y las rebajas arrancarán el 7 de enero en sus tiendas físicas, pero puede que en la web incluya descuentos adelantados para el final de las compras navideñas.

Fecha de inicio de las rebajas de invierno 2024 en Mango

Tampoco hay una fecha concreta para el inicio de las rebajas en la firma catalana Mango, aunque se adelantará al inicio oficial de las rebajas, como viene haciendo desde hace varios años. En enero de 2023 los descuentos comenzaron en diciembre en su página web y el 3 de enero se ampliaron a las tiendas físicas, por lo que es probable que en 2024 la fecha de inicio de las rebajas en sus establecimientos se adelante varios días a los Reyes Magos.

Cuándo empiezan las rebajas de enero en Cortefiel



La firma Cortefiel, empezará sus rebajas de forma anticipada el 28 de diciembre, pero si se accede a la página web ya se pueden adquirir algunas prendas con descuentos de marcas como Pedro del Hierro.