A veces algunas personas consiguen transformar el dolor y el miedo en motor y crear grandes cosas. Como es el caso de Jesús Arguedas, vecino del barrio zaragozano de Las Fuentes que a sus 63 años ha decidido componer y filmar su propio villancico con los vecinos del barrio como protagonistas. “Estoy pasando un bache personal complicado y la creatividad y el sentido del humor me están salvando la vida”, reconoce.

Así, hace dos semanas decidió colgar el anuncio a través de los grupos de Facebook del barrio en los que es, dicen, muy activo. “Todo empezó cuando volví a vivir aquí hace ya dos años. Nací y residí en Las Fuentes, pero por circunstancias de la vida he estado más de dos décadas fuera”, relata. Fue al volver a casa cuando empezó a interactuar en estos espacios en la red. “En verano se me ocurrió grabar un videoclip y tuvo una gran acogida así que he decidido repetir para dar una sorpresa a la gente del barrio”, asegura.

Participantes en el villancico del barrio de Las Fuentes. H. A.

“En este caso el de ‘Navidad en Las Fuentes’ es un videoclip desenfadado con una canción que he compuesto aprovechando estos días que habla de la paz y la convivencia, y que se enmarca en el entorno del barrio. Todas las personas que participan son vecinas y algún que otro comerciante. Sobre todo quería que quedase algo bonito para el recuerdo de todos”, advierte el creador, que ha bautizado a su sello como Aguadoras Films.

La letra, compuesta por Arquedas, dice algo así como “En estos días tan bonitos ojalá paz hubiera, que nos diéramos las manos todo el año yo quisiera, en las fuentes hoy celebramos entre vecinas y vecinos, con bandurrias y guitarras y cantando villancicos. Corren las aguas del Ebro, que una sonrisa no falte ni en Navidad ni en febrero, y todo el barrio deseamos que haya paz en el mundo entero”.

Un villancico vecinal y un canto a la esperanza desde el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.

Más de una treintena de vecinos, con panderetas, cascabeles, guitarras, gorros y jerséis navideños incluidos, han participado en este audiovisual en el que aparecen cantando -villancicos y jotas-, bailando y deseando felices fiestas a los residentes del barrio.

Además, el video cuenta con escenarios tan conocidos como el parque Torre Ramona, el centro cívico Salvador Allende -Antiguo matadero-, la plaza de las Aguadoras o comercios como Flores Gálvez, el estudio fotográfico de Javier Cerdán y el salón Magda. “Lo más difícil ha sido quedar con todo el mundo, sobre todo con los ritmos de vida que llevamos”, afirma. Por eso ha decidido grabarlo por días y con grupos de gente diferenciados.

“También quería que hubiera gente de todas las edades y esta vez he contado con varios niños y personas mayores”, relata el vecino. Entre ellos se encuentra Susana Villuendas (53) que participa en varias escenas. “Nos citó un día a través del grupo de vecinos y no dudé en apuntarme ya que me pareció una idea muy bonita y original para implicar a la gente del barrio y sobre todo para unirnos por Navidad. El villancico es una alegría y una forma muy curiosa de felicitar las fiestas”, explica.

Por su parte, desde la Asociación Vecinal Las Fuentes aseguran que este tipo de acciones que promueven la convivencia y la dinamización siempre son bien recibidas. Así lo explica José Ramón González, presidente de la AVV, una de las más longevas de la ciudad con más de 50 años de historia. De hecho, no es la primera vez que la AVV apoya los trabajos audiovisuales de Jesús, ya que preparó otra pieza para la Feria del Comercio del barrio y con motivo del 50º de la asociación, con un homenaje a los antiguos presidentes. “Agradecemos mucho que ponga a disposición del barrio sus saberes y tiempo puesto que es el fundamento del desarrollo comunitario”, reivindica.

La respuesta del barrio

Músico de toda la vida, Arguedas llegó a dedicarse a la música durante algo más de tres años como guitarrista y teclista. “Trabajé en una banda y en varias orquestas, pero no era una forma de vida estable”, admite. Un par de malas decisiones laborales y el fin de su matrimonio, además de su delicado estado de salud, le han llevado a atravesar unos momentos complicados. “Me siento con la moral baja porque estoy pasando una situación muy difícil, pero este tipo de acciones me hacen evadirme de mis problemas y sentirme útil”, admite.

Siendo conocedores de la compleja situación que atraviesa, desde la asociación no han dudado en volcarse con su vecino. “Todo lo que podemos hacer y que esté en nuestras manos lo seguiremos haciendo”, advierte Ana Gimeno, una de las integrantes de la asociación vecinal que también ha participado en este villancico. “Es una buena forma de dar visibilidad al barrio y conocernos un poco mejor entre todos, que es importante también a la hora de hacer barrio”, afirma.