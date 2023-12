El tercer quinto premio cae a la Asociación de Mujeres Progresistas de Alhama de Aragón: "Manoli, nos has arreglado la Navidad"

Desde las 10.10 de la mañana de este viernes del sorteo extraordinario de Navidad, el teléfono de Manoli Burgos, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alhama de Aragón, no ha dejado de sonar: familia, amigos, vecinos, medios de comunicación… "No me dejan vivir", dice la responsable de la entidad con el terminal en la mano, mientras al otro lado de la línea le dicen que van a ponerle con Angels Barceló. No es para menos, el número que la organización ha vendido este año en participaciones, el 88979, ha dejado en la localidad 600.000. Sobre cuánto ha vendido, lo resumen en: "He vendido muchísimo".

Frente al edificio del Ayuntamiento de la localidad, en la avenida de Aragón, los vecinos que se cruzan con ella y que se enfrentan al frío le dan la enhorabuena y, otros, también las gracias. "Nos has arreglado la Navidad, Manoli", le dice Pili Marco. En su caso, el aviso de haber resultado agraciada le llegaba por una llamada de un amigo. "Menos da una piedra", añadía a su lado Ana Vela. Ambas portaban una papeleta cada una, que al cambio son 1.260 euros. "Siempre viene bien, pero para estos días incluso mejor", puntualiza Marco.

Entre quienes le felicitan está Maria Ángeles Marco, que hace una semana tomó posesión como concejal del Consistorio de la localidad termal. "Siempre cojo para colaborar, pero este año no llevaba. Ayer me cruce con Manoli y me dijo que se le había olvidado y le compré una papeleta, que siempre lo hago", relataba repleta de felicidad y confesaba que el aviso le había llegado porque "por los grupos de Whastapp corre todo muy rápido". En cuanto al destino, asumía que "siempre hay necesidad en cada casa y aunque sea poco siempre viene bien".

En el caso de Ricardo Laina, coinciden los propios contrastes de la vida: "Hace un mes falleció mi padre y ahora estoy con todo el papeleo. Me acuerdo mucho de él y me emociona". Con la bolsa repleta de barras de pan, reconocía que en casa cuentan con tres papeletas: "Dos las cogí yo y una mi mujer. Pero todo va al saco común y nos va a venir muy bien". "Me han avisado por mensaje, porque los amigos de mi hijo se han ido enterando de dónde había caído", explica.

Con el soniquete del teléfono acompañándola allá por donde va, Manoli se reunía junto a varias socias de la entidad. Entre ellas estaba María Santos Segura, residente en la localidad desde hace 13 años y socia desde hace una década. "Le cogí de las primeras y se han agotado. Llevó ocho participaciones, dos serán para mis hijos y las otras para mi y mi pareja. Para darnos una alegría para el cuerpo". Junto a ella estaba Anuncia Arcos, madre del reconocido ciclista alhameño Ángel Vicioso: "Una llevo", apuntaba. Al igual que Carmen Alonso, también emocionada.

Junto a ellas estaba también Mari Carmen Gil, la encargada de ir a por los tacos a la administración de Ateca. "Me toca la parte logística: ir a por ella, devolver la que no se vende…", relata. De ella se acuerda bien Álex Hernández, que trabaja en 'La máscara de la suerte', despacho que gestiona su madre. "Tengo 34 años y recuerdo venir a Carmen desde bien pequeño. Me acuerdo porque siempre me he llevado muy bien con ella y porque me gustaba el coche que llevaba".

Con los papeles en la mano, Hernández repasa que son 15 series las que han salido del mostrador: "Cada año se llevan un número diferente, pero siempre han venido aquí", remarcaba después de una avalancha de llamadas y mensajes desde el mismo momento en el que se publicaba el listado de administraciones que lo habían repartido también por Dos Hermanas, Las Palmas, Sabiñánigo, Valencia, Segovia, Madrid, Córdoba…

Después de Teruel, ciudad que ha sido agraciada con el primer quinto premio de la mañana que le ha propiciado más de 10 millones de euros, la administración de Ateca, con el número 88979, es la que más cantidad de dinero ha repartido en esta jornada de la lotería navideña.

Todos los quintos premios

Los números 54.274, 45.353, 88.979, 92.023, 01.568, 86.007, 57.421 y 37.038 han sido agraciados con los quintos premios de la Lotería de Navidad 2023. En total, son ocho y están exentos de pagar impuestos.