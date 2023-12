¿En qué plaza de Zaragoza está la bola de Navidad que a todo el mundo le mola?

El tiempo de Navidad es también época de locura luminosa. Las ciudades españolas inauguraron a principios de diciembre sus alumbrados públicos navideños, los comercios se engalanan y las casas sacan a pasear sus bombillas. No se llega a los niveles de Estados Unidos, desde luego: el vecindario de Dyker Heights en el distrito neoyorquino de Brooklyn es una verdadera competición entre casas para ver quién pone la decoración más impresionante y recargada, con elfos, soldaditos cascanueces, trineos, renos y bastones de caramelo. Aquí ya no se ven tantos papanoeles escaladores, pero las principales vías de Zaragoza sí disfrutan ya de sus luces de colores, como dice la canción de Mecano 'Me colé en una fiesta'.

En Zaragoza hay muchos sitios para vivir la navidad con todos los poderes, sobre todo en cuanto a la luz. Y no solamente en el centro de la ciudad: los barrios también se han apresurado a poner sus árboles, tiovivos, estrellas y estructuras luminosas para recordar a los vecinos que no es necesario acercarse a las principales arterias para sentir que estamos ya en plena Navidad.

Una bola de luz en San José

El barrio de San José tiene uno de esos enclaves especiales que atraen la mirada de los paseantes y vecinos en cuanto cae la noche. Se trata de la plaza de la Reina Sofía, a la altura del número 38 de la avenida de San José. Allá se ha instalado una impresionante bola de luz abierta por dos de sus laterales, que permite a quien así lo desee meterse dentro y recibir la luz blanca por los cuatro costados.

Es una bola que a todo el mundo le mola, como cantaba Alaska en el programa de Televisión Española de la década de los 80 'La bola de cristal'. Un punto perfecto para hacerse fotografías, que ya se ha convertido en objeto de deseo para ‘instagramers’, ‘tiktokers’ y seguidores fieles de las redes sociales en general. Cuando un niño entra a la bola, cuesta sacarlo de ella.

Una bola de Navidad en la plaza Reina Sofía de Zaragoza. E. R. A.

La bola imita a una de las que cuelgan habitualmente de los árboles de Navidad, con su asa superior incluida. Una manera de sentir todavía más el espíritu de estas fechas festivas.