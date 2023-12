Nolasco tacha de "increíble" el recurso de las renovables por las cuitas Sánchez-Lambán

El vicepresidente primero de Aragón, Alejandro Nolasco, ha tachado de "increíble" que el Gobierno central recurra en el Tribunal Constitucional el decreto aprobado por el Ejecutivo aragonés para impulsar el consumo energético de cercanía aprovechando la expansión de las renovables y que la Comunidad se utilice como "ring de boxeo entre Sánchez y Lambán".

"Estamos hartos de que Aragón sea el ring de boxeo entre Sánchez y Lambán, porque son consecuencias que luego pagamos todos los aragoneses", ha reiterado Nolasco en declaraciones a los medios respecto a la decisión del Consejo de Ministros de recurrir al TC el decreto ley aprobado por el Gobierno cuatripartito liderado por el socialista Javier Lambán el pasado mes de marzo al considerar que invade competencias del Estado y que vulnera la ley de contratos públicos.

Para Nolasco, es "de una gravedad absoluta" y espera saber qué tiene que decir el PSOE aragonés al respecto.

Se trata de un decreto ley que aprobaron las Cortes de Aragón en el último pleno de la pasada legislatura con el voto de los cuatro grupos que conformaban el Gobierno de Lambán -PSOE, Podemos, CHA y PAR-, al que se abstuvieron PP, Ciudadanos e IU y que solo rechazó Vox, cuyo portavoz, Santiago Morón, lo tildó de "tomadura de pelo" por intentar ordenar de manera "desesperada" el mercado energético como si Aragón fuera una "taifa" en España.

Nolasco ha defendido una reordenación y planificación de las renovables, y así consta en el acuerdo de Gobierno con el PP, para que todo el mundo pueda tener un mayor acceso y para que Aragón "no sea la pagana de estas instalaciones eólicas y fotovoltaicas", porque hasta ahora su desarrollo se ha hecho de una manera "descontrolada" y por eso han impulsado una comisión de investigación en las Cortes al entender que se pueden haber cometido "irregularidades" y ahora son los tribunales los que tienen que pronunciarse sobre este asunto.

En todo caso, ha apuntado que en su recurso, que no ha leído en profundidad, el Gobierno central puede tener razón o no en sus argumentos jurídicos, pero lo que "no es normal", ha aseverado, es que el PSOE de Aragón y el nacional "utilicen a Aragón como campo de batalla para sus cuitas".

Porque para Nolasco, "es un tema que tiene que ver entre Sánchez y entre Lambán más allá del tema jurídico". "Anda que no ha habido veces que el PSOE, tanto nacional como aragonés, se ha saltado la ley de la torera, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de que esto se hace por una motivación política", ha afirmado.