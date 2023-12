Lola Ranera (PSOE), sobre la comisión de investigación de bus: "Ha sido una farsa, una pantomima"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha salido este viernes de la comisión de investigación sobre la prórroga de la contrata del autobús con más dudas que cuando ha entrado. "Ha sido una farsa, una pantomima. Aprobamos una comisión porque había muchas dudas sobre el expediente y hoy tenemos más", ha reprochado. La socialista ha criticado la ausencia de Tatiana Gaudes, concejala de Movilidad y Medio Ambiente: "Es ridículo que quien firmó la prórroga del bus no comparece". Ha anunciado que seguirá investigando y peleando para saber qué ha ocurrido porque el PSOE tiene "muchas dudas" sobre "quién ha ganado aquí".

Ranera, que ha comparecido en la comisión a petición del PP al pertenecer al Gobierno que redactó los pliegos del bus, ha defendido que cuando ostentaban la alcaldía en 2013 "sí tenían en la cabeza la transformación de Zaragoza". La portavoz ha señalado que decían entonces que diez años después debía haber unos pliegos nuevos, y lo que ha habido ha sido una prórroga mientras hemos escuchado las mentiras de Natalia Chueca en estos cuatro años". "Chueca tendría que tener un proyecto en la cabeza y un modelo de ciudad y de movilidad. Si no gana la ciudad ni los zaragozanos, está claro que quien gana es la empresa", ha recriminado.

Ranera ha denunciado que si hay un agujero de gestión en la ciudad es la Movilidad. "Estamos ante la mayor chapuza de los últimos cuatro años. Han sido incapaces de reordenar las líneas del bus, de resolver el problema de los carriles bici, y de poner en marcha un plan de Seguridad Vial, y estos días estamos ante los datos de siniestralidad mayor que ha tenido la ciudad", ha detallado, antes de exigir a la alcaldesa "que se ponga a trabajar ya".

Entre sus múltiples dudas ha destacado que en el expediente "hay un informe técnico que habla de una prórroga de dos años, la empresa pide cinco y el Ayuntamiento da cuatro". "¿Por qué no dio dos años? ¿Qué está pasando con esta ceremonia de la confusión? Estamos hablando de mucho dinero", ha recriminado.

ZEC critica la gestión de Movilidad

Elena Tomás, concejala de ZEC, ha denunciado que aunque Vox votó a favor de la comisión de investigación, "no ha tenido ninguna intención de saber por qué se había hecho la prórroga del contrato". En ZEC les preocupa que "Avanza no está dando un buen servicio a la ciudadanía y que el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza no está haciendo nada". También ha criticado que no se esté acometiendo la reordenación de las líneas y la posible pérdida de 7,4 millones por pedir tarde unas ayudas al transporte. Tomás ha criticado la "gestión pésima" de Gaudes.

Vox dice que no satisface sus dudas

Julio Calvo, de Vox, ha recordado que su partido nunca puso en cuestión la legalidad de la prórroga, y solo quería saber por qué se mantuvo en secreto cuando la decisión se había adoptado en febrero. En la comisión, según Calvo, no les llegaron a decir por qué. "Simplemente han dicho que estaba pendiente de la llegada de los fondos europeos, pero todo apunta a que en febrero se estaba investigando", ha detallado. Para el portavoz de Vox, los informes confirman la legalidad de la prórroga, pero ha reconocido que las conclusiones que podrán extraer de esta comisión "no serán muy distintas de las que hicieron que nos adhirieron a la comisión". "No creo que se vayan a ver satisfechas nuestras dudas", ha manifestado. No lamenta haber dejado escapar la posibilidad de llamar a más comparecientes: "Podían haber aportado su opinión pero no datos".

Ángel Lorén, portavoz del PP y presidente de la comisión de investigación, ha indicado que la comparecencia de Ranera "ha dejado claro" que la prórroga del contrato que se formalizó en 2012 no tiene duda de legalidad. Con los informes del expediente, queda "negro sobre blanco", en su opinión, la existencia de fondos europeos condicionados a que el pliego esté adjudicado en ese momento y se podría correr el riesgo de perder 37 millones de euros en fondos, lo que justificaría la prórroga. Para Lorén también se ha puesto de manifiesto que no era necesaria la comisión. "Queda claro que procede la prórroga por el interés de los zaragozanos. El Ayuntamiento no puede arriesgarse a la pérdida de 37 millones de euros", ha zanjado.