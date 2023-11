Ocho horas y media de pleno en Zaragoza: De lodos, viejas glorias, ediles ‘cuquis’, 'cos' y sollozos

Las ocho horas y media de pleno del Ayuntamiento de Zaragoza dieron para mucho. Para dar cera, para quitar barro, para reinterpretar a Miguel de Unamuno, en una crítica feroz al lenguaje inclusivo, y para lanzar tantas críticas como piropos. Cansada, quizá, de que le reprochen el cuidado márquetin que rodea sus intervenciones, Chueca tachó de "vieja gloria" a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, en una sesión donde se podía cortar la tensión con una navaja albaceteña y se afeó a Ángel Lorén por tener «la misma sensibilidad que un estropajo».

El portavoz del PP había conminado a Ranera a "subirse el sonotone", se retractó, y volvió a la carga contra la socialista tras liarse con el dicho de los polvos y los lodos, confusión que achacó Lorén a que "no solo viven en él, sino que lo quieren trasladar al resto".

Llovían descalificaciones por la derecha, y también por la izquierda. Al rebatir los socialistas su cara de circunstancias con la amnistía, Alfonso Gómez Gámez dijo a los exliberales que "para caritas" las que le ponían a Jorge Azcón durante el anterior mandato para que les "acogiese en su seno".

Tan susceptibles son sus señorías, que ‘cuqui’, término sin aceptar aún por la Real Academia Español, se considera un insulto. Sostuvo Elena Tomás, de ZEC, que Chueca cesó a Miguel García Muro "porque no era tan ‘cuqui’ y salía peor en las fotos" que la concejala Movilidad, Tatiana Gaudés. Rectificó, como le pidieron tanto la alcaldesa como el propio aludido.

Quiso David Flores, de Vox, reprochar a Tomás el error cometido. "Si digo que usted es ‘cuqui’, duermo en la comisaría", exageró. Pero no fue ‘cuqui’ lo peor que se escuchó en el pleno.

Para Tomás no fue un buen día. Lamentó que los demás ediles no le hicieran "ni caso" en su defensa de la escuela pública, y quedó al borde de las lágrimas al hablar de las dificultades de las familias sin recursos para pagar las actividades extraescolares.

Buenos días, 'cos'

Dio muy juego a los concejales el lenguaje inclusivo; que a Vox le "molesta" porque "dificulta la comunicación" y pidió en el pleno, sin éxito, eliminarlo. Apeló a Miguel de Unamuno, y Suso Domínguez le afeó el uso "torticero" de quien hizo del '"venceréis pero no convenceréis" un alegato que aún perdura. "El lenguaje conforma libertades", dijo el de ZEC. Con un 'Buenos días, co' inició su intervención el socialista Francisco José Galán, que sentenció que eliminar el lenguaje inclusivo sería "la mayor charlotada" si no fuera un asunto tan serio.

Todo esto se seguía con atención desde la tribuna, especialmente concurrida por la presencia defensores de la huerta de Movera, representantes sindicales del Consistorio y padres en defensa de la escuela pública.

A última hora, quedaba poca gente en el pleno. La agitación de los invitados desapareció cuando decenas de funcionarios, pasadas las 15.00, abandonaron la tribuna de invitados. Criticaron a voz en grito al Gobierno, blandiendo carteles para que respetaran sus derechos. Y en cuanto los ediles (29 de 31) votaron a favor de agilizar el nuevo pacto convenio, se fueron.