Dimite el alcalde de Alhama de Aragón (PP) en la antesala de recibir una moción de censura

El periplo del popular Jesús Lozano como regidor de Alhama de Aragón ha durado a penas cinco meses, el tiempo desde la constitución del Ayuntamiento a mediados de junio -cuando, tras empatar a tres ediles con la lista de Ciudadanos-Tú Aragón fue investido por encabezar la lista más votada y con la abstención de la única edil del PSOE- hasta su renuncia al cargo, que presentó ayer. Una dimisión que llega, acompañada de la de su compañera de filas Manuela Pina, en la antesala de la presentación de una moción de censura mediante la que uno de sus ediles, la representante socialista y los tres de Cs iba a respaldar el nombramiento de la liberal aragonesista Pilar Marco.

Tanto Fernando Cortés, actual teniente de alcalde por el PP, como la socialista Soledad Enrique y Marco coincidían ayer en argumentar que la decisión "estaba tomada" por la "paralización" de la actividad municipal por parte de Lozano y su "falta de comunicación" con el resto de ediles. Lozano no ha contestado a las preguntas de esta redacción. "No estaba funcionando porque no ha contado con nosotros. Desde que pasaron las Fiestas de San Roque -a mediados de agosto-, este señor ha ido por libre, por su cuenta sin hablar con nadie más", incidía su hasta ahora mano derecha, el también popular Fernando Cortés.

A Cortés le acompañarán, previsiblemente, las siguientes integrantes de la candidatura conservadora: Ángeles Marco y Reyes Marsol. Ambas recogerán sus actas una vez de que mañana se celebre un pleno extraordinario para dar cuenta de la renuncia de Lozano y de Pina. Según la socialista Soledad Enrique, "mi abstención fue un voto de confianza, pero en seis meses no ha habido ningún avance".

"No nos estábamos entendiendo y había una paralización de proyectos municipales que estaban encarrilados. La moción de censura era el último recurso porque había más entendimiento entre los otros cinco concejales que con él", resumía la representante del PSOE, cuya posición no estuvo exente de polémica ante el desacuerdo de su propia candidatura y del aparato del partido.

Una vez se consumen las renuncias y las sustituciones, Marco, teniente de alcalde en el pasado mandato bajo las siglas del PAR y vicepresidenta comarcal, será nombrada regidora. "No se ha dejado ayudar. Ha pecado de falta de humildad. Ha sido un déspota con sus propios compañeros de gobierno", valoraba Marco.