Zaragoza ultima un presupuesto que actuará como "escudo" frente a la desigualdad territorial

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere que el presupuesto de 2024 sea un "escudo frente a la desigualdad territorial" y apuesta por que la inversión actúe como un "motor tractor" que permita lanzar un mensaje de ciudad diferente a la actual marca España. Aboga por "una ciudad donde merezca la pena vivir, donde la transformación la embellezca, que se comprometa con promover valores humanos y cívicos"; por una capital que sea "sostenible y aliada de las empresas". "Queremos que la ciudad sea abierta, inclusiva y un refugio en el centro de España frente a los territorios independentistas que merman recursos en función de sus beneficios". Aunque fue prolija al detallar el espíritu que imbuye la elaboración de las cuentas, la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, no desveló cuándo se dará a conocer el proyecto ni cómo discurre su elaboración, por mucho que insistió la socialista Marta Aparicio en forzar su respuesta ayer, en la comisión municipal del ramo.

No permanece ajeno el Ayuntamiento de Zaragoza al enrarecido clima político nacional, y la amnistía y el traslado de inmigrantes se cuelan esta semana en las comisiones municipales. "Entiendo que tenga ganas de hablar del presupuesto y no siga la actualidad como debería", reprochó Solans a Aparicio, que deslizó en el debate la posibilidad de que haya zaragozanos de "primera y de segunda". "Tienen la posibilidad de demostrar que va a ser un presupuesto para toda Zaragoza y no solo para unos poquitos", argumentó la socialista, que consultó si incluirá una partida "para protegernos del Apocalipsis zombi" y proyectos como la Ciudad del Deporte, La Romareda, la recuperación del Huerva, Giesa o el centro municipal del Distrito Sur.

Responsabilidad y estabilidad

Solans recordó cómo el PSOE aprobó el presupuesto bien entrado el ejercicio en vigor en 2011, 2012 y 2013 y explicó que ha tenido que ajustar la elaboración de las cuentas a las orientaciones fiscales para 2024 que dictó la Comisión Europea en el mes de marzo. Primarán, por tanto, la responsabilidad y el compromiso con la estabilidad de las finanzas "para no hipotecar a las generaciones futuras de zaragozanos como lo están ahora por el PSOE". El "escudo" que proyecta en las cuentas de 2024 protegerá Zaragoza frente a "la desaceleración económica, el descenso del Producto Interior Bruto, una mayor tasa del desempleo y la ruptura del mercado nacional, todo bajo la quiebra de la seguridad jurídica".

De regreso al presente y a las cuentas de 2023, la concejala de Hacienda se mostró convencida de que la inversión real, que ronda los 52,7 millones en obligaciones comprometidas, irá a más antes de que finalice el año. No convenció a Elena Tomás, que la acusó de "vender humo".

También le requirió la edil de ZEC información sobre las consecuencias que podría tener en las arcas municipales el no haber solicitado a tiempo las ayudas al transporte público. Solans insistió en que es una "resolución provisional" y que se podría corregir, y pidió la colaboración de la oposición. No quiso hacer una valoración hasta que la resolución sea definitiva.

Pagos a la Seguridad Social

Salieron adelante en la comisión de Hacienda varias modificaciones de crédito para ajustar pagos pendientes. Una de ellas servirá para pagar 4,4 millones de euros a la Seguridad Social, a costa, entre otros proyectos, de partidas destinadas a la rehabilitación de Giesa (75.000 euros), la escuela infantil en Arcosur (400.000), ayudas para gastos de alimentación (448.000 euros), proyectos del plan de movilidad sostenible (275.396), anticipos a los trabajadores (485.000) y actuaciones en las riberas (135.306), según figura en el expediente. Los 4,4 millones se destinarán a dar cobertura presupuestaria a gastos del capítulo I "necesarios para atender compromisos en materia de personal que son legalmente inaplazables". Se proponen para ello cinco suplementos de crédito financiados por bajas en otros créditos del estado de gastos, para los que se aportan informes técnicos que justifican que se puede disponer de ellos "sin perturbación de sus respectivos servicios".

La modificación, que salió adelante con los votos a favor de PP y de Vox, tiene su origen, según explicó Solans, en el pago de la subida extra del 0,5% del salario de los funcionarios, indemnizaciones por ceses, contrataciones y renovaciones de carnés de conducir. Son un 1,16% de la partida de personal, que es de 259 millones.

Una enmienda de Vox permitió preservar 183.800 euros destinados a la regeneración de barrios y polígonos industriales. Tomás y Aparicio criticaron los proyectos en barrios que quedaban fuera. "Anuncian iniciativas como Giesa y la escuela infantil de Arcosur, y luego desaparecen a final de año", dijo Aparicio, que acusó a Vox de "pagafantas" por apoyar los presupuestos del PP.

Los rifirrafes Solans-Aparicio focalizaron buena parte de la sesión. La socialista afeó a la concejala de Hacienda facturas de agua y caramelos (3,65) y de una comida para varias personas (220) de un viaje de trabajo.