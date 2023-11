Natalia Chueca, sobre las ayudas al transporte: "No contemplamos que Zaragoza pierda la subvención"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha querido lanzar este jueves un mensaje de tranquilidad respecto a la polémica suscitada el día anterior sobre las ayudas al transporte público del Gobierno central. El Ayuntamiento no presentó a tiempo la solicitud e investiga si se tata de "un error informático o humano" y la oposición ha sido muy crítica. Pero la regidora se ha mostrado convencida de que los 7,4 millones de euros que ahora mismo están en el aire acabarán por llegar. "No contemplamos que se pierda la subvención", ha remarcado.

La polémica obedece a un fallo municipal en la tramitación de las ayudas que debe recibir del Estado para aplicar una bonificación del transporte público entre julio y diciembre (el Gobierno central pone el 30% de la cuantía y el Consistorio el 20%). Pese a que el gobierno del PP acordó solicitar la prórroga el 30 de junio, después la solicitud no se registró en el plazo exigido, que finalizaba en julio.

El Ayuntamiento achacó el problema a la plataforma del Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), aunque un escrito de la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, del pasado 6 de noviembre admitía que lo ocurrido obedecía a "un error de coordinación" del propio Consistorio, que "no llegó a enviar" al Ministerio la documentación para hacerlo "equivocadamente" al Gobierno de Aragón. Finalmente el miércoles dijo desconocer si se trataba de "un error tecnológico o humano", pues otras ciudades se habían visto en la misma situación.

Esto lo ha suscrito Chueca, que ha añadido que son "casi 200 los municipios que también tienen este problema". Ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "se están haciendo todas las gestiones para que no se pierda esa subvención". "No contemplamos esa posibilidad porque en otras ciudades cuando ha habido un error administrativo el Ministerio lo ha resuelto", ha especificado la regidora. Ha hablado en concreto de Bilbao, que pudo acceder a la inyección económica en el primer semestre del año pese a no haber aportado a tiempo la solicitud. "No queremos ni pensar que no nos vaya a dar el mismo trato a Zaragoza", ha recalcado.

La regidora ha recordado, como consta en el escrito remitido al Mitma, que el expediente para pedir la subvención fue aprobado en junio por el gobierno municipal.