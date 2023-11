Cremades entregará “en unas semanas” la auditoría sobre abusos sexuales que le encargó la Iglesia

La Conferencia Episcopal Española (CEE) recibirá “en unas semanas" las conclusiones de la auditoría que encargó al despacho de abogados Cremades&Calvo-Sotelo sobre abusos sexuales y pederastia en el seno de la Iglesia. Así lo ha adelantado este jueves el máximo responsable de la firma, Javier Cremades, durante la presentación de la nueva sede del prestigioso bufete en Zaragoza, a la que llega de la mano del despacho Parajes y Asociados.

“Seguimos trabajando, estamos avanzando a muy buen ritmo. Es una cuestión especialmente delicada e importante. Gran parte de la sociedad está expectante de esta respuesta institucional, que yo estoy convencido que va a ser una respuesta ejemplar por parte de la Iglesia”, ha asegurado Cremades. “La CEE ya ha oído al Defensor del Pueblo, ahora va a oír también las conclusiones de nuestro trabajo -ha añadido-, que yo espero que se puedan presentar en las próximas semanas”.

El histórico informe del Defensor del Pueblo se elaboró a partir de una encuesta a 8.000 personas y estimó en unas 440.000 las víctimas de la pederastia en la Iglesia española. Sobre este trabajo, el abogado Javier Cremades se ha mostrado “respetuoso”. “El Defensor del Pueblo tiene un papel fundamental en la Constitución, que es defender los derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos del poder público, principalmente. Y creo que el trabajo que ha hecho es un trabajo que nosotros tenemos que oír, que respetar y que aceptar. Lo que toca es respeto y acatamiento. No como si fuera una sentencia, pero sí una opinión fundada y trabajada durante largos meses por un equipo muy serio y profesional”, ha señalado.

El presidente de Cremades&Calvo-Sotelo se ha mostrado también muy cauto a la hora de hablar sobre los resultados de la auditoría que les encargó en febrero de 2022 la CEE. “No puedo adelantar ninguna conclusión, porque realmente no las tenemos redactadas ni las tenemos fijadas aún”, ha indicado. Pero sí ha confirmado que el informe se entregará “en las próximas semanas”. No muchas, estamos muy cerca al final”. En cualquier caso, siempre en el mes de noviembre, ha insistido.

Preguntado por si el resultado final del informe que su despacho prepara para la Iglesia española será muy distinto del que presentó hace unos días el Defensor del Pueblo, Javier Cremades decía lo siguiente: “Cualquiera que se acerque a este problema con honestidad y queriendo llegar hasta el fondo y la verdad, va a encontrar cosas muy similares. No me refiero a las cifras, sino a entender la realidad. Sobre todo, aquí hay algo muy importante que está haciendo nuestra generación, que es escuchar a las víctimas y ponerlas en el centro. Cosa que no pasó antes, ni en la Iglesia ni en ningún otro sitio”.

Cremades hablaba también de las dificultades de un encargo inédito como este. “Está siendo muy delicado y complicado. Porque, ¿qué significa una auditoría institucional? No se ha hecho nunca. Vamos a intentar entender no solamente las cifras, sino sobre todo, también, cómo se puede conseguir un modelo contemporáneo avanzado de evitación y cómo se puede encontrar una fórmula de reparación integral que funcione”.