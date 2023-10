Belarra escucha las aportaciones de la militancia de Podemos en Aragón para trazar la hoja de ruta del futuro

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 20230 en funciones, Ione Belarra, ha participado este sábado en Zaragoza en un encuentro con la militancia de la formación morada en Aragón para recoger sus aportaciones y enmiendas al nuevo documento político del partido, que redefinirá su hoja de ruta para el futuro.

En torno a medio centenar de militantes aragoneses de Podemos se han congregado en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza, bajo el lema 'La fuerza para seguir transformando', para transmitir a la secretaria general sus propuestas encaminadas a mejorar el texto base.

Proceso que finalizará el día 4

Las alegaciones de los círculos de Podemos en Aragón están centradas en el mundo rural, la memoria democrática, la aplicación de la ley de vivienda en el Pirineo, "una zona tensionada y en la que no se hace nada", o la financiación autonómica, han indicado fuentes de Podemos Aragón en declaraciones a los medios de comunicación.

Junto a Ione Belarra, han tomado la palabra en el acto la coordinadora del equipo técnico de la actual gestora de Podemos Aragón, Diana Sánchez; la responsable de Programa, María Ángeles Manzano; la de Feminismos, Alicia Arteaga; y la de Comunicación, Marta de Santos, que ha ejercido como 'relatora';

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones en Zaragoza. Oliver Duch

Al inicio, Marta de Santos ha explicado que se trata de un encuentro "de escucha generoso" para trazar el futuro de Podemos, en el que ver "qué podemos aportar desde los barrios y los municipios a la hoja de ruta del futuro de la formación".

El proceso de recogida de enmiendas y aportaciones concluirá el próximo 4 de noviembre con una gran conferencia política, que reunirá en Madrid a miembros de Podemos procedentes de todo el Estado.

Mensaje contra el "genocidio planificado" de Israel

La líder de Podemos no ha hecho declaraciones en Zaragoza, pero ha publicado en su cuenta de Twitter (ahora X) un vídeo en el que dirige un mensaje a los líderes europeos y a los ciudadanos en general sobre la situación que vive la Franja de Gaza y el pueblo palestino. "Tras esta noche infernal en Gaza tengo un mensaje muy simple pero muy importante para los líderes europeos. No nos hagan cómplices del genocidio. Actúen. No en nuestro nombre", ha señalado.

La ministra ha pedido cortar relaciones internacionales con Israel y llevar a Netanyahu ante la corte penal internacional para que responda por crímenes de guerra.

Tras esta noche infernal en Gaza tengo un mensaje muy simple pero muy importante para los líderes europeos. No nos hagan cómplices del genocidio. Actúen. No en nuestro nombre. pic.twitter.com/0Z7mSVn4BP — Ione Belarra (@ionebelarra) October 28, 2023

Belarra ha dicho estar "profúndamente triste" y ha asegurado que la "inacción nos está convirtiendo en cómplices de un genocidio planificado". Además, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para "alzar la voz".