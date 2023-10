"Manu, te echamos de menos": pancarta y goles en recuerdo del niño de 10 años desaparecido en Zaragoza

El equipo fútbol de alevines del Atlético de Ranillas aprovechó ayer su primer partido de la temporada en casa para rendir su particular homenaje a Manu, el menor de 10 años desaparecido en Zaragoza desde el pasado 7 de octubre junto a sus hermanas: Nuria, de 7 años, y Sheyla, de 12. Los menores están actualmente bajo la tutela del Gobierno aragonés, pero todo apunta a que sus padres aprovecharon un encuentro programado con ellos para llevárselos. Porque a las once de la noche, cuando deberían haberlos devuelto, no lo hicieron. Y nada se sabe del paradero de la familia desde entonces.

“El día que supieron que su compañero Manu había desaparecido, los chavales estaban revolucionados, muy nerviosos. Todos los días preguntan por él”, explica la entrenadora del equipo, Sofía Ferrer. Ella dirige a la categoría alevín desde hace dos años, el mismo tiempo que Manu lleva en en el equipo. “La verdad es que es un amor y se integró muy bien con el resto de chavales, lo quieren un montón”, apunta.

La tía de los tres hermanos desaparecidos, en cuya casa estaban acogidos para mantener la estructura familiar, se encargaba de llevar siempre a Manu a los entrenamientos al campo situado junto a la Expo. “Quería que siguiera practicando el fútbol, un deporte que tanto le gusta. Ahora está muy preocupada, y fue ella quien nos propuso hacer algo para que la Policía no se olvide de que él y sus hermanas siguen en paradero desconocido”, comenta la entrenadora.

“Manu, te echamos mucho de menos. Os esperamos a ti y a tus hermanas. Estamos con vosotros”, se leía en la pancarta que sacaron al césped los alevines del Atlético Ranillas. Pero no fue la única muestra de cariño que tuvieron con su compañero, al que dedicaron los tres goles con los que consiguieron la victoria (3-2) sobre el equipo de Los Molinos”.

Continúa la búsqueda

Como publicó HERALDO, fue en el verano de 2022 cuando el Servicio de Protección de Menores de la DGA informó a favor de la retirada de la custodia de estos tres hermanos. Actualmente, los pequeños se encontraban acogida en el domicilio de una tía. Y fue esta quien avisó a la central del 091 para comunicar que sus padres no los habían devuelto a la hora prevista.

En principio, estaba previsto que los padres -él tiene 48 años y ella, 38- estuvieran con los menores desde la 12.00 hasta las 23.00, pero se presentaron en casa de la tía sobre las 10.30. Los progenitores se llevaron a los tres hermanos sabedores de que tendrían que devolverlos por la noche, pero no lo hicieron.

Las circunstancias en las que se produjeron los hechos llevan a la Policía a pensar que podría tratarse de un secuestro parental, ya que los encargados del caso habrían tratado de localizar a los progenitores sin conseguirlo. Ninguna vía de investigación está cerrada, pero los esfuerzos se centran ahora en dar con los padres para encontrar a los tres chavales. Cualquiera que pueda aportar algún dato sobre el paradero de los niños puede ponerse en contacto con la Policía.