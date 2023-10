Más de 3.500 personas en la manifestación en apoyo a Palestina de Zaragoza: "Basta de apartheid, colonialismo y guerra sionista"

Varios cientos de personas se han manifestado este sábado por la tarde en el centro de Zaragoza en apoyo al pueblo palestino, por un conflicto que ya se ha cobrado más de 4.300 vidas, muchas de ellas de niños inocentes, entre los ataques terroristas de Hamás y los posteriores bombardeos de Israel en la Franja de Gaza.

La manifestación bajo el lema 'Zaragoza con Palestina' ha partido a las 18.00 de este sábado desde la Glorieta Sasera de la capital aragonesa integrada por centenares de asistentes portando carteles, pancartas y bandera, que han recorrido céntricas vías de la ciudad para finalizar en la plaza del Pilar.

El objetivo de esta marcha es "canalizar la solidaridad con el pueblo palestino, así como el rechazo al terrible asedio de Gaza y la exigencia al Estado israelí para que ponga fin a los ataques indiscriminados contra la población palestina", han indicado desde la Asociación Palestino Aragonesa.

En la pancarta de la cabecera de la marcha se lee: "¡Palestina Vencerá! Basta de apartheid, colonialismo y guerra sionista". Otras reclamaciones presentes en la marcha rezan: "¡Alto a la masacre sionista!"; "¡Reconocimiento inmediato del estado palestino!"; "Palestina Libre"; o "Stop Genocide in Gaza".

Por otro lado, entre las principales consignas, los manifestantes han pronunciado: "¡No nos mires, únete!"; "Estado de Israel, Estado terrorista"; "Israel asesino del pueblo palestino" y "Que viva la lucha del pueblo palestino".

La comunidad palestina había llamado a la movilización de la población aragonesa en la manifestación convocada el sábado por la tarde en Zaragoza, con la que buscaban denunciar los ataques de Israel en Gaza, además de sentirse “arropados” por un apoyo popular que los “consolaba”.

Así lo había expresado el presidente de la Casa Palestina de Aragón, Ibrahim Abiat, en una rueda de prensa el viernes pasado en su sede en Zaragoza, en la que habían concretado que la marcha partiría a las 18.00 de la glorieta Sasera hasta llegar hasta las puertas de la Delegación del Gobierno en Aragón, en la plaza del Pilar, donde leerían un manifiesto.

Tras dos concentraciones, había sido la primera manifestación que habían convocado en la capital aragonesa desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás.

“Estaremos a pie de calle para denunciar, para sentirnos como comunidad palestina arropados y desahogarnos, porque es muy duro lo que estamos viviendo desde aquí”, había manifestado Abiat, que había asegurado que en esa marcha no habían permitido que nadie diera “mala imagen del pueblo palestino”, por lo que habían velado para “que saliera todo bien y tranquilo”.

Como había indicado el portavoz, en Gaza “todo el mundo era consciente de que como no había salida, si los obligaban a desalojar la zona y no había un sitio seguro donde ir, entonces, iban a morir”, ante una dureza de la respuesta israelí “que no tenía precedentes”, había denunciado.

“Tenemos realmente las cabezas bloqueadas por el dolor. Desde que comenzó esto nadie duerme, porque a cada momento puedes recibir una llamada de que tu familia o tus vecinos ha sido bombardeada”, había señalado Abiat, que decía sentirse obligado “a denunciar todas las barbaridades que estaba cometiendo Israel ante la opinión pública para que, por lo menos, no fuera injusta con el pueblo palestino”.

Para la Casa Palestina de Aragón era primordial sentir el apoyo de la ciudadanía, decían, porque habían “perdido la esperanza hace tiempo” de conseguirlo por parte de la comunidad internacional y de las instituciones.

“No es la guerra contra Israel y Hamás, es la guerra de Israel contra el pueblo palestino, porque el que está muriendo es el pueblo palestino. La situación es cada día peor: de tanto dolor dejamos de contar víctimas, porque no somos más que números y cifras para la comunidad internacional”, había lamentado.

Para el presidente de esta asociación, formada por varias generaciones de palestinos que se instalaron en la ciudad en los años sesenta, era preciso “que la comunidad internacional se despertara de una vez y supiera que Palestina no ocupaba Israel, sino que Israel ocupaba Palestina”.

Una comunidad que, como ha descrito su portavoz, estos días “comparte el dolor y la esperanza de que esto llegue a su fin”.