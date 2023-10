El PSOE alerta de la gestión de los fondos europeos en Zaragoza: “Hay proyectos que están en riesgo”

El PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha alertado este martes de que la gestión del gobierno del PP de los fondos europeos amenaza la ejecución de algunos de los proyectos. Los plazos y la necesidad de que cuenten con financiación municipal, en algunos casos cuantiosa al tratarse de iniciativas cofinanciadas, pueden complicar diversas obras, según los socialistas.

La edil socialista Marta Aparicio ha expresado su “preocupación” por la evolución de los proyectos financiados con fondos europeos, que a estas alturas han supuesto para la capital aragonesa más de 100 millones de euros. “Hay proyectos que están en riesgo. Nos preocupa que el Ayuntamiento no sea capaz de ejecutar los fondos”, ha advertido Aparicio.

Ha explicado que hasta el momento se han ejecutado “unos pocos metros de carril bici, un skate park y los autobuses de Avanza”, pero ha recordado que muchas obras no están ni siquiera licitadas. En este sentido, ha dicho que casi todos los proyectos pendientes están cofinanciados y con “una fecha de caducidad”, dado que si no están terminados en un determinado plazo los fondos de la UE se pierden.

Ha citado por ejemplo la rehabilitación del Huerva, que ha recibido 4,6 millones de euros. Ha criticado que “no se haya movido un papel” cuando esta actuación tiene que estar terminada en diciembre de 2025. “Y este gobierno dijo que el proyecto cuesta 23 millones”, ha afirmado.

Se ha preguntado de dónde saldrá el resto del dinero, dado que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, dejó caer en una entrevista en Radio Zaragoza que la venta de la denominada parcela “inmaterial” de la Romareda, con la que se iban a obtener 15 millones para la Ciudad del Deporte y para el Huerva, podrían destinarse finalmente en la construcción del nuevo estadio.

Pero Aparicio no solo se ha referido al Huerva. Ha recordado que el ciclo integral del agua ha recibido 7 millones cuando el proyecto cuesta 13 “y no hay partida”. Ha avisado de que las actuaciones en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos (Cetruz) deben estar listas en 11 meses y que otras obras como la Celda del Prior o la Torre de Santa Engracia todavía no han sido licitadas.

Ha hecho hincapié en el caso de la rehabilitación de la antigua fábrica de Giesa, en el barrio de Las Fuentes. Este proyecto, cuyo plan integral prevé obras por valor de 18 millones, ha obtenido una ayuda europea de 3. “Este año se ha incluido una partida de 100.000 euros que está sin ejecutar”, ha lamentado.

“El primer problema es el de los plazos. Pero el segundo es más grave: ¿cómo se van a cofinanciar estos proyectos?”, ha dicho Aparicio. Ha recordado las cifras anuales de inversión, que rondan los 60 millones. “Lo comprometido por el gobierno supone 39 millones de euros y algo habrá que poner para La Romareda”, ha explicado.

En su opinión, esto derivará en que en 2024 no haya partidas más que para los proyectos vinculados a fondos europeos o el nuevo estadio. “No se va a cambiar ni una baldosa en la ciudad”, ha criticado Aparicio, que teme o un incremento de la deuda o que finalmente haya que devolver parte de los fondos europeos.

“Al final no habrá recuperación del Huerva ni Giesa”, ha dicho la edil socialista. “Serán cientos y cientos de cartones pluma que demostrarán que el gobierno del PP ha jugado con las expectativas de los ciudadanos. Se demuestran las mentiras del PP”, ha dicho Aparicio, que ha pedido reforzar el servicio de contratación y empezar a licitar las obras ya.