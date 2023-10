El concierto de David Bisbal sigue en un bus urbano de Zaragoza

Durante las Fiestas del Pilar, la música es una de las grandes protagonistas. En todas sus formas y estilos. Los cantos y bailes aragoneses tradicionales, que priman en estas fechas, se fusionan con coplas llegadas de distintos lugares del mundo que acercan a Zaragoza la cultura y la identidad de cada país. A los conciertos oficiales, que no son pocos, se suman artistas callejeros que atraen la atención de decenas de viandantes cautivados por la magia de una música que tiene algo especial. Y entre canción y canción, también se dejan ver valientes que se 'arrancan' algún tema de forma extraoficial y a capela, dejando momentos únicos entre los zaragozanos.

Algo así fue lo que ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la capital aragonesa, cuando un autobús urbano se convirtió en un auténtico recital a puerta cerrada gracias a los cánticos de varias decenas de pasajeros que hicieron una especie de 'remember' a viva voz de temas que se escapan del conocimiento de muy pocos y que terminaron sucediéndose los unos a los otros.

Salir del concierto de @davidbisbal, coger un autobús hacia mi barrio y que todos los pasajeros acabemos cantando. El repertorio: "Ave María" de db (no podía faltar🙃), "Tenía tanto que darte", "El Rey" y para terminar, el "Moverse, maños, moverse" del @RealZaragoza. 😂 #Pilar23 pic.twitter.com/kyGqcdUJGT — 💙 Eva 💙 (@EvaMariaPardo) October 12, 2023

'Tenía tanto que darte' o la ranchera 'El Rey', entonada al unísono sin previo ensayo, son algunos de los éxitos que de forma totalmente inesperada afinaron hombres y mujeres de distintas edades, que parecían no querer poner fin a la jornada festiva. Al repentino repertorio también se añadieron canciones zaragocistas que no sorprende escuchar fuera de La Romareda y que se han convertido en recursos musicales que siempre tienen cabida en la ciudad. El lema 'Moverse maños moverse', que en su día popularizó un aficionado argentino y que ha adquirido en los últimos días una versión 'dance', no pudo faltar y dio paso a un popular "Real Zaragoza lolololololo" que levantó el ánimo y las sonrisas de todas las personas que protagonizaron esta inusual vuelta a casa.