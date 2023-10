La Audiencia reabre el caso del choque con dos muertos en 2019 en el pantano de Mequinenza

La Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de ordenar al juzgado de Caspe que reabra las diligencias por el accidente ocurrido en el pantano de Mequinenza en 2019 y que costó la vida a dos personas. El juzgado archivó la causa el 7 de marzo de 2023, a instancias de la Fiscalía, sin haber tomado declaración al piloto de la barca que chocó con la de los dos fallecidos, ni a las dos personas que viajaban con él y que solo sufrieron heridas leves.

El tribunal ha atendido así la petición de las viudas de las víctimas, dos ciudadanos alemanes, de que se interrogue al conductor y a los testigos, pues entiende que no se ha hecho la investigación judicial "suficiente" para aclarar las causas del siniestro. Su abogado, Fernando Gascón Nasarre, ha pedido a lo largo de estos años que se practicara esta diligencia, a su juicio fundamental, sin conseguirlo, a pesar sus quejas reiteradas. Sobre todo, porque considera que el accidente se debió a una "imprudencia grave" del piloto por su falta de pericia y su distracción.

Para el letrado es "inadmisible" que no se tome declaración al investigado. Por eso recurrió el sobreseimiento de la causa y los magistrados de la Sección Tercera consideran que, ciertamente, ha sido archivada de manera "precipitada" cuando existe un "margen razonable" de investigación que "incumbe al juez de instrucción".

Desde que se produjo el accidente, el 31 de mayo de 2019, hasta el pasado 7 de marzo, cuando se archivó, el juzgado de Caspe –que ha tenido diferentes jueces titulares durante este tiempo– había acordado por tres veces la citación del investigado y los testigos, que viven fuera de España, y estos no comparecieron. Además, antes de que venciera la fecha de la tercera cita –fijada para el 27 de marzo–, decidió sobreseer el caso.

Para la Audiencia no hay "razón aparente" para no tomarles declaración, "más allá de la supuesta dificultad" en el cumplimiento de las diligencias acordadas. "Sin que tampoco nos conste –añaden– en qué consistió ese dificultoso cumplimiento y qué trámites se realizaron". El auto señala que el juzgado debió hacer todo lo posible por interrogar al investigado antes de adoptar una decisión de tanta transcendencia. Y, todo ello, subraya, sin perjuicio de que luego haya o no razones para imputar un delito al piloto.

Ni "útiles" ni "pertinentes"

En el archivo de la causa ha pesado la postura de la Fiscalía y de la compañía aseguradora, pues entienden que no se trata de ninguna imprudencia penal, al contrario de lo que mantiene el abogado de las víctimas. El fiscal cree que el interrogatorio del piloto y sus acompañantes "nada nuevo van a aportar a lo que ya consta en la causa" y, por ello, esas diligencias "ni son útiles ni pertinentes". La juez entiende que pudieron serlo en el momento inicial de la causa, pero no en el actual. Además, para la instructora, de los informes de la Guardia Civil no se desprenden indicios de criminalidad suficientes para continuar.

El fiscal sí coincide con las víctimas en que se ha producido una "dilación en la tramitación" y aunque añade que no viene al caso analizar las causas, la justifica asegurando que "un juzgado mixto en este tipo de poblaciones suele conllevar cargas de trabajo que pueden originar retrasos no aceptables para una administración de Justicia moderna".

De hecho, por Caspe han pasado varios titulares desde que ocurrieron los hechos. La última se incorporó en febrero y retomó la tramitación de la causa, por lo que no cabe atribuirle retrasos que provienen de tiempo atrás. El fiscal reitera que el cambio de titular en estos juzgados es frecuente y, además, las plazas se cubren por breves lapsos de tiempo por sustitutos. Estima que estas situaciones "no pueden marcar las decisiones de los jueces encargados de dictarlas" y afirma que "son libres de adoptarlas sin vinculación con las previas" y atendiendo solo a su criterio y la legalidad. "Con lo obrante en la causa hay diligencias más que suficientes para saber cómo sucedieron los hechos y su calificación jurídica", dice el fiscal, y apoya el sobreseimiento.

Sin embargo, para el abogado de las dos viudas la sobrecarga de un juzgado mixto no puede servir para cerrar un caso "ni para perjudicar a unas víctimas que tienen derecho a una justicia restaurativa".

Un choque frontal proa contra proa



El accidente se produjo el 31 de mayo de 2019 en el pantano de Mequinenza, en el término de Caspe. A media tarde, cuando el sol estaba bajando, dos embarcaciones que se dirigían al puerto colisionaron violentamente proa contra proa. Una volcó y sus dos ocupantes, dos ciudadanos alemanes de 54 y 55 años, cayeron al agua. Los servicios de emergencia tardaron tres días en localizar sus cuerpos en el embalse. La otra embarcación iba ocupada por dos varones eslovacos y una mujer checa, que resultaron heridos leves.

La investigación de la Guardia Civil concluyó que no podía determinar la velocidad que llevaban al chocar, pero sí que era "considerable". La embarcación más grande y pesada era la ocupada por las tres personas y sí pudo advertir la de los dos fallecidos -más frágil y pequeña- porque tenía el sol a sus espaldas. Pero, pese a perder velocidad, terminó chocando con la otra.

El informe técnico policial recoge que, según las normas básicas de navegación, cuando dos embarcaciones se encuentran de frente, la de mayor maniobrabilidad debe ceder el paso a la de menos. "Confiar en que hemos sido vistos resulta inaceptable, siendo en este caso la embarcación de los supervivientes la que tenía más maniobrabilidad y cuando se produce el impacto ninguno de los dos patrones corrige el rumbo hacia estribor para evitarlo, lo que denota una falta de atención en la navegación grave e imprudente", señala el auto judicial citando el informe.